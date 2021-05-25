Сергей Притула в третий раз стал отцом: кто родился у телеведущего и первое фото с малышом
У телеведущего Сергея Притулы в семье произошло пополнение.
Поклонники были шокированы, ведь никто даже не догадывался, что Притула готовится в третий раз стать отцом. Телеведущий не стал скрывать, что у них с Екатериной родилась девочка, которую они назвали Стафанией. Также Сергей поделился и трогательными фотографиями, на одной из которых он на руках держит новорожденную дочь.
Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!
Отметим, что для Екатерины Притулы Стефания стала вторым ребенком, для Сергея – третьим. У телеведущего подрастает старший сын Дмитрий от предыдущего брака.
Напомним,