Сергей Притула в третий раз стал отцом: кто родился у телеведущего и первое фото с малышом

25 мая 2021 21:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула в третий раз стал отцом: кто родился у телеведущего и первое фото с малышом
Телеведущий Сергей Притула
пресс-служба

У телеведущего Сергея Притулы в семье произошло пополнение.

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Сергей Притула со своей супругой Екатериной 25 мая вновь стали родителями! Информацией поделился счастливый отец на своей странице в Фейсбук.

Поклонники были шокированы, ведь никто даже не догадывался, что Притула готовится в третий раз стать отцом. Телеведущий не стал скрывать, что у них с Екатериной родилась девочка, которую они назвали Стафанией. Также Сергей поделился и трогательными фотографиями, на одной из которых он на руках держит новорожденную дочь.

Сергей Притула в третий раз стал отцом

Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!

Отметим, что для Екатерины Притулы Стефания стала вторым ребенком, для Сергея – третьим. У телеведущего подрастает старший сын Дмитрий от предыдущего брака.

Сергей Притула в третий раз стал отцом

Напомним,

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