Оля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение прессой ее мужа и знает, кто их "слил"

25 мая 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение прессой ее мужа и знает, кто их
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская прокомментировала информацию, которая появилась в СМИ о ее супруге.

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Вчера в Сети распространилась информация, которую певица Оля Цибульская скрывала долго и тщательно. Журналистам удалось узнать, кем является и как выглядит супруг звезды.

Мужем исполнительницы и отцом ее сына Нестора является экс-депутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. В декларации мужчины, по случаю окончания депутатских полномочий, он указывает свою жену – Ольгу Цибульскую-Грисюк, и сына – Нестора Грисюк.

Оля Цибульская с мужем / instagram.com/cybulskaya

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Обойти стороной и не отреагировать на этот инцидент Оля просто не могла. Она не стала подтверждать или опровергать информацию. Цибульская записала видеообращение, в котором отметила, что знает того, кто "слил" информацию о ее семье.

В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления, кого-то винить. Я просто хочу вам сказать, что семья и дальше для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее защищать. Этот кто-то давным-давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам, – сказала Оля Цибульская.

Напомним,

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