Оля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение прессой ее мужа и знает, кто их "слил"
Оля Цибульская прокомментировала информацию, которая появилась в СМИ о ее супруге.
Мужем исполнительницы и отцом ее сына Нестора является экс-депутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. В декларации мужчины, по случаю окончания депутатских полномочий, он указывает свою жену – Ольгу Цибульскую-Грисюк, и сына – Нестора Грисюк.
В день релиза моей песни кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Я не хочу сейчас делать какие-то заявления, кого-то винить. Я просто хочу вам сказать, что семья и дальше для меня остается самым важным в жизни и я дальше буду ее защищать. Этот кто-то давным-давно всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию, но я уверена, что время все расставит по своим местам, – сказала Оля Цибульская.
Напомним,