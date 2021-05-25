Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade - о самых сложных моментах съемок тревел-шоу

Ведущие нового сезона тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилл Макашов рассказали о приключениях в реальном мире признались, что далось им сложнее всего во время съемок.

Тревел-шоу «Орел&Решка» (Новый канал) показало зрителям практически весь мир. Но в новом сезоне «Земляне», Michelle Andrade и Кирилл Макашов сделают акцент не на исторических достопримечательностях и роскошных отелях, а на людях.

Именно общение с жителями разных стран стало самой сложной частью съемок для новоиспеченных ведущих.

На съемках мы очень много общаемся с людьми. Задаем им разные вопросы - иногда неудобные, которые никогда в жизни не задали бы просто так. Они нужны, чтобы раскрыть человека, узнать больше о нем. Донести другим, насколько люди прекрасны! - рассказала Michelle Andrade. - Кто-то хочет с нами общаться, кто-то - нет. После 10-го отказа я уже перестала обращать на это внимание: просто иду и делаю свое дело. Но стереть вот эту грань, когда ты находишься рядом с человеком, а тебе неудобно с ним говорить, было самым сложным. Тем более, что мы общались как с простыми людьми, так и с шейхами, например.

Michelle Andrade и Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала

Если бы Michelle Andrade и Кириллу Макашову надо было просто задавать неудобные вопросы - полбеды. Но ситуация усложняется съемочным процессом.

Если хотите узнать, как чувствуют себя ведущие «Орла&Решки», просто подготовьте 10 вопросов, выйдите на улицу и задайте их первому встречному. При этом подходить нужно с камерами - чтобы те засмущались и не поняли, что происходит, - смеется ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Кирилл Макашов.

На собственном опыте ведущие убедились: иногда жизненные истории обычных людей могут впечатлить куда больше раскрученных достопримечательностей.

Меня поразила история одного парня, который без образования и навыков обеспечил электричеством целое село! Когда ему было семь лет, он продал 300 кроликов и купил генератор, при помощи которого своими руками изготовил водоворотную турбину. Благодаря ей мальчик снабдил электричеством не только свою семью, но и 250 домов, - рассказала Michelle Andrade. - Сейчас ему 23 года, и у него три гидроэлектростанции! Он работает 24/7 для людей, чем меня очень вдохновляет. Ведь действительно неважно, где ты родился, в какой семье, какое у тебя образование. Ты все равно можешь достичь высот своим умом и упорством.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала

Во время съемок в Дубае к нам подъехала машина и парень поинтересовался, что мы тут делаем. В итоге он оказался местным гидом и предложил покатать нас по району и рассказать про него. Не помню, как его звали, но он рассказал очень много интересной информации о Дубае. Например, что цена на квартиру в центре города стартует от 280 тысяч долларов за квадратный метр. Чтобы иностранцу открыть бизнес здесь, нужно иметь местного партнера, который даже ничего не делая будет получать 51% прибыли, - поделился Кирилл Макашов. - Оставил тот парень очень приятное впечатление: денег не взял и рассказал много интересного.

Напомним,