Евровидение-2021: Игорь Кондратюк не верил в победу Go_A на конкурсе

На прошлой неделе в столице Нидерландов Роттердаме отгремел 65-й песенный конкурс «Евровидение-2021».

В финале песенного конкурса «Евровидение-2021» 20 мая встретились 26 стран, среди которых посчастливилось оказаться и представителям из Украины – группе Go_A.

На сцене концертно-спортивного комплекса Ahoy Go_A исполнили в песню «Shum», с помощью которой смогли завоевать внимание публики по всему миру. Их выступление в первом полуфинале до сих пор занимает вторую позицию в трендах YouTube.

Группа Go_A / instagram.com/go_a_band

А по итогам голосования жюри и телезрителей группе Go_A удалось занять на «Евровидении-2021» почетное пятое место. Своими впечатлениями о конкурсе поделился Игорь Кондратюк, который был членом профессионального жюри от Украины.

Кондратюк признался, что не верил в победу Go_A, но отметил, что выступление ребят было лучшим на конкурсе. Также он позитивно оценил работу постановщиков их номера.

Gо A – молодцы! Не верил, что они могли победить, но был уверен, что песня Shum – более конкурентная, чем Solovei. Особенно – ее новая аранжировка, которая звучала на сцене Роттердама, – пишет Игорь на своей странице в Фейсбук. – Браво группе, браво организаторам Нацотбора на «Евровидение», браво жюри Нацотбора и телезрителям Украины. Лучшее выступление группы от Украины.

Группа Go_A / instagram.com/go_a_band

Напомним,