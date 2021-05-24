Евровидение-2021: Игорь Кондратюк не верил в победу Go_A на конкурсе
На прошлой неделе в столице Нидерландов Роттердаме отгремел 65-й песенный конкурс «Евровидение-2021».
На сцене концертно-спортивного комплекса Ahoy Go_A исполнили в песню «Shum», с помощью которой смогли завоевать внимание публики по всему миру. Их выступление в первом полуфинале до сих пор занимает вторую позицию в трендах YouTube.
Gо A – молодцы! Не верил, что они могли победить, но был уверен, что песня Shum – более конкурентная, чем Solovei. Особенно – ее новая аранжировка, которая звучала на сцене Роттердама, – пишет Игорь на своей странице в Фейсбук. – Браво группе, браво организаторам Нацотбора на «Евровидение», браво жюри Нацотбора и телезрителям Украины. Лучшее выступление группы от Украины.