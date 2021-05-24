Орел и Решка. Чудеса света: ведущая теревел-шоу прогулялась в недрах ледника
24 мая 2021 15:10
Ведущая Василиса Хвостова
пресс-служба Нового канала
Василиса Хвостова из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале увидела уникальные пещеры.
«Орел&Решка. Чудеса света» отправились за новыми приключениями в Европу. И начали свой путь с самой дорогой страны - Швейцарии.Напомним,
Там Василиса Хвостова и Антон Зайцев наслаждались невероятной красотой одной из самых фотографируемых вершин в мире - горы Маттерхорн. И не только.
На специальном лифте можно спуститься в недра ледника. То есть, я реально находилась в леднике! Там было холодно, как в холодильнике. Но ничего - лучше сохранюсь, - смеется Василиса Хвостова. - Там было видно не только лед, но и кристаллики снега в расщелинах.
Ведущая Василиса Хвостова / пресс-служба Нового канала
В голове не укладывается, что кому-то хватило сил все это построить. Я полчаса там походила и не чувствовала ног, а люди выдалбливали эти пещеры часами! - поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу.
Орел и Решка. Чудеса света: ведущая теревел-шоу прогулялась в недрах ледника / пресс-служба Нового канала