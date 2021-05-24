Орел и Решка. Чудеса света: ведущая теревел-шоу прогулялась в недрах ледника

24 мая 2021 15:10 Юлия Туренко
Орел и Решка. Чудеса света: ведущая теревел-шоу прогулялась в недрах ледника
Ведущая Василиса Хвостова
пресс-служба Нового канала

Василиса Хвостова из тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» на Новом канале увидела уникальные пещеры.

Читайте такжеХолостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
После экзотических и иногда даже опасных стран ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» отправились за новыми приключениями в Европу. И начали свой путь с самой дорогой страны - Швейцарии. 

Там Василиса Хвостова и Антон Зайцев наслаждались невероятной красотой одной из самых фотографируемых вершин в мире - горы Маттерхорн. И не только.

На специальном лифте можно спуститься в недра ледника. То есть, я реально находилась в леднике! Там было холодно, как в холодильнике. Но ничего - лучше сохранюсь, - смеется Василиса Хвостова. - Там было видно не только лед, но и кристаллики снега в расщелинах.

Ведущая Василиса Хвостова / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеЕвровидение-2021: кто победил в финале от 22.05.2021
Прямо в леднике предприимчивые швейцарцы выдолбили целую систему пещер с огромными ледяными скульптурами. Сказать, что зрелище впечатляющее - ничего не сказать.

В голове не укладывается, что кому-то хватило сил все это построить. Я полчаса там походила и не чувствовала ног, а люди выдалбливали эти пещеры часами! - поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу.

Орел и Решка. Чудеса света: ведущая теревел-шоу прогулялась в недрах ледника / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал социальные сети новости путешествия Орел и решка. Чудеса света телешоу 2021 Орел и Решка. Чудеса света 2021 Василиса Хвостова

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-5: Ирина #Бакуля Бакулина рассказала о влюбленности в участницу проекта
Новости

Від пацанки до панянки-5: Ирина #Бакуля Бакулина рассказала о влюбленности в участницу проекта
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о свадьбе с Павлом Розенко
Новости

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о свадьбе с Павлом Розенко
Гороскоп на 25 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 25 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Стало известно, кем является и как выглядит муж Оли Цибульской
Новости

Стало известно, кем является и как выглядит муж Оли Цибульской

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.05.2021)
Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию

Будиночок на щастя: смотреть онлайн 11 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK