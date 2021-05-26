Аферисты в сетях-6: Елену-Кристину Лебедь пригласили работать в эскорте
26 мая 2021 16:40
Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему мошенников.
Но за соблазнительным предложением стоит жесткая афера, которую разоблачила ведущая Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне остросоциального проекта «Аферисты в сетях».
Вакансия выглядит безобидно. Зарплата - симпатичная. Ничего подозрительного. Но приглашают на работу только девушек. А потом - бац! И ловушка захлопнулась, - говорит Елена-Кристина Лебедь.
Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Вы хотите просидеть всю жизнь в офисе и перебирать бумажки? А так вам ничего не надо будет делать - просто сопровождать бизнесменов, идти рядом и мило улыбаться, ездить в дорогих автомобилях. Поверьте, это очень выгодно! Большинство клиентов очаровываются девушками и предлагают интим, но в ваши обязанности это не входит. Только вы будете решать, хотите этого или нет. Согласитесь - сможете получить за ночь до пяти тысяч долларов, - обещали ведущей во время собеседования.
Читайте такжеОля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение прессой ее мужа и знает, кто их "слил"Что же происходит с девушками, которые соглашаются на такую работу? Они действительно сопровождают мужчину на какую-то встречу, где их накачивают чем-то до беспамятства и… обвиняют в краже огромной суммы. А потом заставляют отработать ее. Натурой. Если жертва захочет пойти в полицию - начнут угрожать, что сделают что-то ее родным, всю информацию о которых та сама «слила» во время заполнения анкеты.
Запомните: ни в каком нормальном офисе вас не попросят оставить в коридоре личные вещи. Как только скажут: «Оставьте сумочку», сразу бегите оттуда! - подчеркнула ведущая.
Напомним,