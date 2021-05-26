Аферисты в сетях-6: Елену-Кристину Лебедь пригласили работать в эскорте

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему мошенников.

На сайтах по поиску работы можно найти весьма привлекательную вакансию - за работу администратором салоны красоты предлагают 20-25 тысяч зарплаты.

Но за соблазнительным предложением стоит жесткая афера, которую разоблачила ведущая Елена-Кристина Лебедь в шестом сезоне остросоциального проекта «Аферисты в сетях».

Вакансия выглядит безобидно. Зарплата - симпатичная. Ничего подозрительного. Но приглашают на работу только девушек. А потом - бац! И ловушка захлопнулась, - говорит Елена-Кристина Лебедь.

Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Чтобы расставить все точки над «i», ведущая Нового канала отправилась на собеседование. Первое, что ее насторожило - отбор претендентов на работу проходит в обычной квартире в жилом доме. Второе - на входе перед тем, как перейти к заполнению документов, просят оставить свои личные вещи, кроме паспорта (спойлер: во время собеседования телефон и деньги крадут из сумки). Третье - работодатель интересуется не опытом и предыдущими местами работы, а личными данными и информацией о семье. И - кульминация. Девушке, которая ищет работу, сообщают, что вакансия уже занята. Но могут предложить работу получше - эскорт.

Вы хотите просидеть всю жизнь в офисе и перебирать бумажки? А так вам ничего не надо будет делать - просто сопровождать бизнесменов, идти рядом и мило улыбаться, ездить в дорогих автомобилях. Поверьте, это очень выгодно! Большинство клиентов очаровываются девушками и предлагают интим, но в ваши обязанности это не входит. Только вы будете решать, хотите этого или нет. Согласитесь - сможете получить за ночь до пяти тысяч долларов, - обещали ведущей во время собеседования.

Что же происходит с девушками, которые соглашаются на такую работу? Они действительно сопровождают мужчину на какую-то встречу, где их накачивают чем-то до беспамятства и… обвиняют в краже огромной суммы. А потом заставляют отработать ее. Натурой. Если жертва захочет пойти в полицию - начнут угрожать, что сделают что-то ее родным, всю информацию о которых та сама «слила» во время заполнения анкеты.

Запомните: ни в каком нормальном офисе вас не попросят оставить в коридоре личные вещи. Как только скажут: «Оставьте сумочку», сразу бегите оттуда! - подчеркнула ведущая.

Напомним,