Гайтана рассказала, на что променяла певческую карьеру, и почему сейчас не появляется на публике
Несколько лет назад певица Гайтана исчезла из горизонтов и теперь крайне редко радует своих поклонников песнями и концертами.
Певица Гайтана признается – в один момент поняла, что самое главное для нее – семья. Сегодня артистка отказывается от всех приглашений на телевизионные шоу, ведь ей это неинтересно.
Этих шоу очень много... а я просто люблю петь. И призналась себе честно – не хочу быть известной лишь бы как, – рассказывает Гайтана. – Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя дочь ничего не теряет – мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает.
Вместе с мужем мы делаем музыку – у нас есть своя студия. Мне не нужны стадионы – со мной все проще. Я люблю, когда уютно, когда с хорошим звуком и с людьми, которые приходят просто отдохнуть, – делится артистка.
А вот свою дочь – Сапфир-Николь певица готовит к совершенно другой карьере.
Мечтаю, чтобы она стала врачом. Поэтому я по максимуму покупаю ей все, что связано с медициной. Мне кажется, это профессия, которой не хватает мне, – рассказала Гайтана.
Это и об измене, и о ревности. Я нашла такие слова, чтобы очень красиво спеть об этом. И хочу как можно скорее это выпустить, – комментирует артистка.
Напомним,