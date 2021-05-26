Гайтана рассказала, на что променяла певческую карьеру, и почему сейчас не появляется на публике

Несколько лет назад певица Гайтана исчезла из горизонтов и теперь крайне редко радует своих поклонников песнями и концертами.

Треки Гайтаны побеждали во всех хит-парадах, возглавляли топ-чарты. А о совместных песнях с ней мечтали известные исполнители. В эксклюзивном интервью «Ранку з Україною» на канале «Украина» с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом Гайтана объяснила, что она делала все это время и почему сейчас почти не появляется на публике.

Певица Гайтана признается – в один момент поняла, что самое главное для нее – семья. Сегодня артистка отказывается от всех приглашений на телевизионные шоу, ведь ей это неинтересно.

Этих шоу очень много... а я просто люблю петь. И призналась себе честно – не хочу быть известной лишь бы как, – рассказывает Гайтана. – Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя дочь ничего не теряет – мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает.

Гайтана с дочкой / instagram.com/gaitanamusic

И мечтает Гайтана сегодня не о больших залах и музыкальных наградах, а об экзотических деревьях. У звезды появилось новое хобби – она выращивает манго, авокадо и другие экзотические растения. Но это не значит, что Гайтана поставила крест на своей карьере: хотя звезда и не гонится за славой, она продолжает творить.

Вместе с мужем мы делаем музыку – у нас есть своя студия. Мне не нужны стадионы – со мной все проще. Я люблю, когда уютно, когда с хорошим звуком и с людьми, которые приходят просто отдохнуть, – делится артистка.

А вот свою дочь – Сапфир-Николь певица готовит к совершенно другой карьере.

Мечтаю, чтобы она стала врачом. Поэтому я по максимуму покупаю ей все, что связано с медициной. Мне кажется, это профессия, которой не хватает мне, – рассказала Гайтана.

Певица Гайтана / instagram.com/gaitanamusic

Из-за пандемии Гайтана поняла, что сама хотела бы быть врачом. Но все равно считает себя причастным к этой профессии, ведь лечит сердца людей музыкой. И, кстати, уже сейчас готовит для своих поклонников новый, очень личный альбом.

Это и об измене, и о ревности. Я нашла такие слова, чтобы очень красиво спеть об этом. И хочу как можно скорее это выпустить, – комментирует артистка.

Напомним,