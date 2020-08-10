Григорию Герману – 45! Ведущий Ранку з Україною празднует день рождения на Херсонщине

10 августа 2020 16:05 Юлия Крутиева
Григорию Герману – 45! Ведущий Ранку з Україною празднует день рождения на Херсонщине
Ведущий Григорий Герман
пресс-служба канала Украина

Сегодня, 10 августа, ведущий программ "Ранок з Україною" и "Свекруха чи невістка" на канале Украина Григорий Герман празднует свой день рождения.

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Первой юбиляра поздравила жена Ирина Фролова, написав сообщение в полночь, ведь этот день рождения телеведущий встречает не с семьей – он в командировке в Херсонской области, где вместе с Марией Мельник работает над праздничным выпуском «Ранку з Україною» ко Дню Независимости.

Григорий Герман и Мария Мельник / пресс-служба канала Украина

Впервые за много лет – 10 так точно – я праздную день рождения не с семьей и не в Киеве. Но мне было особенно приятно, что, проснувшись утром, увидел сообщение от Иры и сыновей, – поделился Григорий Герман. – Подарок я не заказывал. Ведь самый дорогой подарок для меня – это искренние объятия и эмоции наших детей – Даниила и Луки – именно в такие моменты у меня замирает сердце.

Григорий Герман с женой и детьми / пресс-служба канала Украина

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Эстафету поздравлений переняли коллеги телеведущего Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич – утром из студии «Ранку з Україною» они позвонили Григорию, чтобы поздравить его с личным праздником. Именно звездным коллегам юбиляр признался, с какой целью покинул родное гнездышко и почему оказался в Херсонской области.

Этот день рождения я праздную со своей второй семьей – съемочной группой. Мы готовим незабываемый выпуск «Ранок з Україною», который зрители увидят 24 августа,
– комментирует юбиляр.

Григорий Герман в командировке / пресс-служба канала Украина

И хотя Григорий Герман проведет свой день рождения в «столице арбузов», главное торжество – впереди.

Поскольку подарок еще не дарила, то пока не скажу, что именно приготовила мужу. Но это то, чему он точно обрадуется! – рассказывает супруга Григория Германа, ведущая шоу «Місія: краса» Ирина Фролова. – Праздновать будем в несколько заходов – сразу, как вернется Гриша – в тесном кругу, семьей, а дальше запланирован мальчишник с его друзьями. Печально, конечно, что не могу обнять мужа в его праздник, но значит, завтра наобнимаемся за все 2 суток, которые не виделись.

Григорий Герман с семьей / пресс-служба канала Украина

Напомним,

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