MamaRika и Сергей Середа станут родителями
В украинском шоу-бизнесе в 2021 году намечается настоящий бэби-бум.
А сегодня стало известно, что 2021 год станет особенным для еще одной звездной украинской семьи. Речь идет о певице MamaRika.
Буквально несколько часов назад MamaRika призналась на своей странице в Инстаграм, что они с супругом Сергеем Сеоедой находятся в ожидании рождения первенца.
Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою, - пишет в своем блоге певица.
В комментариях под снимком в адрес певицы и ее супруга посыпались сотни поздравлений от подписчиков и звездных друзей: «Ураааа! Вітаю!», «Я так і думала! Вітання», «Вітаю. Яка ти гарна!», «От всего сердца поздравляю вас. Это СЧАСТЬЕ!».
Напомним,