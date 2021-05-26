MamaRika и Сергей Середа станут родителями

В украинском шоу-бизнесе в 2021 году намечается настоящий бэби-бум.

25 мая в третий раз стал папой Сергей Притула . Вот-вот пополнение случится в семьях певца Виктора Павлика, телеведущего Никиты Добрынина и ведущего Анатолия Анатолича.

А сегодня стало известно, что 2021 год станет особенным для еще одной звездной украинской семьи. Речь идет о певице MamaRika.

Буквально несколько часов назад MamaRika призналась на своей странице в Инстаграм, что они с супругом Сергеем Сеоедой находятся в ожидании рождения первенца.

Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою, - пишет в своем блоге певица.

MamaRika и Сергей Середа / instagram.com/mamarika_official

Свою публикацию MamaRika сопроводила очень нежной фотографией, на которой она впервые продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.

В комментариях под снимком в адрес певицы и ее супруга посыпались сотни поздравлений от подписчиков и звездных друзей: «Ураааа! Вітаю!», «Я так і думала! Вітання», «Вітаю. Яка ти гарна!», «От всего сердца поздравляю вас. Это СЧАСТЬЕ!».

Напомним,