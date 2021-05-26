Ким Кардашьян обвинили в ужасном отношении к своим сотрудникам

Светская львица Ким Кардашьян не теряет своего статуса одной из самых скандальных знаменитостей.

Последние годы публика активно обсуждала скандальные выходки Ким Кардашьян на светских мероприятиях, а также долгий и скандальный развод с рэпером Канье Уэстом.

В этот же раз светская львица оказалась в поле зрения журналистов из-за судебного иска, который подал в правоохранительные органы персонал Кардашьян.

Сотрудники со службы обслуживания особняка Ким обвиняют ее в ужасном отношении, а также в невыплате заработной платы и отказе платить сверхурочные и незаконном использовании труда подростков.

Согласно иску, один служащий также утверждает, что его уволили после того, как он спросил о своих правах и правах своего сына, которому, по его словам, было всего 16 лет, но он работал больше, чем максимальное количество часов, разрешенное для несовершеннолетних, в соответствии с трудовым законодательством Калифорнии, - говорится в сообщении, которое перепечатал портал Page Six.

Светская львица Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Также сотрудники имения Кардашьян заявили, что бывший муж Ким заставлял садоводов и другую обслугу надевать «жуткие коричневые халаты», которые напоминали робу заключенных.

При этом сейчас близкое окружение Ким Кардашьян уверяет, что это неправдивая информация.

Она никогда не была замешана в подобных скандалах. Ким очень гордится тем, что вовремя платит людям за их работу, так что этот вопрос не имеет к ней никакого отношения, - заявили близкие знакомые светской львицы.

Светская львица Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

Напомним,