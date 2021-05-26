Ким Кардашьян обвинили в ужасном отношении к своим сотрудникам
Светская львица Ким Кардашьян не теряет своего статуса одной из самых скандальных знаменитостей.
В этот же раз светская львица оказалась в поле зрения журналистов из-за судебного иска, который подал в правоохранительные органы персонал Кардашьян.
Сотрудники со службы обслуживания особняка Ким обвиняют ее в ужасном отношении, а также в невыплате заработной платы и отказе платить сверхурочные и незаконном использовании труда подростков.
Согласно иску, один служащий также утверждает, что его уволили после того, как он спросил о своих правах и правах своего сына, которому, по его словам, было всего 16 лет, но он работал больше, чем максимальное количество часов, разрешенное для несовершеннолетних, в соответствии с трудовым законодательством Калифорнии, - говорится в сообщении, которое перепечатал портал Page Six.
При этом сейчас близкое окружение Ким Кардашьян уверяет, что это неправдивая информация.
Она никогда не была замешана в подобных скандалах. Ким очень гордится тем, что вовремя платит людям за их работу, так что этот вопрос не имеет к ней никакого отношения, - заявили близкие знакомые светской львицы.