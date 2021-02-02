Леся Никитюк в бикини показала фигуру, как у Ким Кардашьян: фото развеселило Сеть

2 февраля 2021 11:45 Юлия Крутиева
Леся Никитюк в бикини показала фигуру, как у Ким Кардашьян: фото развеселило Сеть
Телеведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк показала, как выглядела бы с фигурой, как у Ким Кардашьян.

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Украинская телеведущая Леся Никитюк любит эпатировать свою аудиторию в Инстаграм. 33-летняя звезда не прочь поэкспериментировать над своей внешностью и образами, результатами которых она часто делится с фолловерами в своем микроблоге.

На этот раз Леди Ле решила сделать себе "попу, как у Ким". С помощью фотошопа ведущая уменьшила себе талию и увеличила бедра. Фотографиями, где она в бикини позирует с новыми формами, а также снимком без ретуши, - Никитюк опубликовала в соцсети.

Говорят, в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким... Как думаете, звонить в "Жди Меня" 937 99 92? - с юмором подписала кадры телеведущая.

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики Леси Никитюк оценили ее юмор и стали забрасывать ее комментариями в том же духе, а также оставлять множество комплиментов:

"Мать моя женщина, вот это фигура", "Я ж почти поверила", "А Канье Уэст был прапорщиком в том же взводе", "Нова функція "откімкардаш'янить", "Неее, Леся, нее. Попа, как у Ким, не ваше. Лучше быть длинноногой стройняшкой с Хмельницка".

Напомним,

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