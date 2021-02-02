Леся Никитюк в бикини показала фигуру, как у Ким Кардашьян: фото развеселило Сеть
Леся Никитюк показала, как выглядела бы с фигурой, как у Ким Кардашьян.
На этот раз Леди Ле решила сделать себе "попу, как у Ким". С помощью фотошопа ведущая уменьшила себе талию и увеличила бедра. Фотографиями, где она в бикини позирует с новыми формами, а также снимком без ретуши, - Никитюк опубликовала в соцсети.
Говорят, в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким... Как думаете, звонить в "Жди Меня" 937 99 92? - с юмором подписала кадры телеведущая.
"Мать моя женщина, вот это фигура", "Я ж почти поверила", "А Канье Уэст был прапорщиком в том же взводе", "Нова функція "откімкардаш'янить", "Неее, Леся, нее. Попа, как у Ким, не ваше. Лучше быть длинноногой стройняшкой с Хмельницка".
Напомним,