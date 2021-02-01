Анна Ризатдинова находится в больнице: гимнастка рассказала о двух перенесенных операциях

1 февраля 2021 15:22 Юлия Крутиева
Анна Ризатдинова находится в больнице: гимнастка рассказала о двух перенесенных операциях
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова записала видео из больничной палаты.

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Гимнастка Анна Ризатдинова сообщила своим поклонникам, что перенесла операцию и сейчас находится в больнице. В Инстаграм-сториз спортсменка попросила не волноваться, с ней все хорошо, и рассказала, что же произошло.

Анна призналась, что хирургическое вмешательство уже стало вторым по счету. Летом 2020 года гимнастке сделали операцию, убирая последствия беременности и родов – у Ризатдиновой диагностировали диастаз и пупочную грыжу.

После родов я столкнулась с такими проблемами как диастаз и пупочная грыжа. Я понимала, что у меня выпирает животик после родов, потому что я вовремя не надела бандаж, потому что я вовремя не носила никакие пояса. Мне никто не подсказал, а самой мне было не до этого. Ну выпирал животик и выпирал. Я думала, что упражнениями можно все закачать, все исправить. Но не в моем случае. Я такой человек, что не люблю все откладывать на потом, поэтому решила сразу устранить эти проблемы и летом сделала операцию по устранению диастаза и пупочной грыжи.

Анна Ризатдинова с сыном / instagram.com/anna_rizatdinova

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Анна Ризатдинова призналась, что кожа провисала, ей это жутко не нравилось и раздражало. Спортсменка стеснялась носить лосины на низкой посадке. Поэтому решилась на вторую операцию.

Если, скажем так, внутри я все наладила, то снаружи вид был мягко сказано, неприемлемым для спортсмена. При том, что пресс у меня остался, но вид снаружи, по моим стандартам, был плохой. Когда я надевала лосины с низкой посадкой, то кожа у меня просто висела. И это меня каждый раз раздражало. И я вынуждена была носить лосины только с высокой посадкой. Для меня это была проблема. Может для кого-то это и мелочи жизни, но мне свисающая кожа абсолютно не нравилась. Я решила устранить эту проблему и сделать, так сказать, косметическую операцию.

Сейчас гимнастка восстанавливается, а результатом второй операции пообещала похвастаться позже.

Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним,

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