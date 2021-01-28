Анна Ризатдинова рассказала о своем возможном участии в шоу "Холостячка-2"

28 января 2021 10:55 Юлия Крутиева
Анна Ризатдинова рассказала о своем возможном участии в шоу
Гимнастка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova

Проект «Холостячка» стал одним из самых громких событий осени 2020 года.

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Миллионы телезрителей каждую пятницу наблюдали за тем, как актриса Ксения Мишина выбирала себе мужчину, с которым была бы готова построить семью. Ее избранником стал юморист Александр Эллерт.

После грандиозного финала «Холостячки» в социальных сетях начали активно обсуждать имена известных украинок, которые могли бы занять место главной героини второго сезона.

Публика предполагает, что примерить на себя такую роль может ведущая Леся Никитюк или гимнастка Анна Ризатдинова, которая не так давно развелась с одиозным украинским бизнесменом Александром Онищенко.

Сама Анна мимо подобных слухов молча проходить не стала. На своей странице в Инстаграм звезда написала, готова ли стать главной героиней нового сезона шоу «Холостячка».

Можно ли найти любовь на проекте «Холостячка»? Увидела, что некоторые СМИ распространяют информацию о том, что я - новая Холостячка страны. И задумалась... – признается Анна. – Но тут вопрос: реально найти свою любовь в окружении камер? Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, случилось бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого - не такое простое задание.

Гимнастка Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova
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Также Ризатдинова описала своего идеального мужчину. Звезда хочет, чтобы рядом с ним она была, как за каменной стеной, чувствовала заботу, поддержку, нежность и тепло.

Идеальный мужчина для меня – это, во-первых, человек слова. Я не люблю, когда только говорят, а потом ничего не делают или не выполняют свои обещания, – пишет гимнастка. – Во-вторых, у него должны быть приоритеты... Наивно верю, что смогу найти человека, для которого я и дети будем в приоритете.

Напомним, 

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