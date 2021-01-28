Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: первое фото со свадьбы

28 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: первое фото со свадьбы
Актриса Памела Андерсон
Fotobank / GettyImages

Актриса Памела Андерсон вновь вышла замуж. Уже в шестой раз.

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53-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон официально узаконила свои отношения с возлюбленным. Избранником звезды, как сообщает изданию Daily Mail, стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.

Громкого и пышного торжества пара решила не устраивать. Небольшая церемония состоялась в канун Рождества в особняке Памелы в Ванкувере.

Я именно там, где мне нужно быть, – в объятиях человека, который меня искренне любит! Мы поженились в Сочельник с благословения обеих наших семей, и все, кого мы знаем, рады за нас, – сказала актриса.

Свадьба Памелы Андерсон и Дэна Хейхерста / instagram.com/dailymail

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Отметим, что 20 января 2020 года в СМИ появилась информация, что Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса. А уже 1 февраля того же года объявили, что они расстались. Брак звезды просуществовал всего 12 дней. А спустя несколько дней было сообщено, что они не были женаты официально.

Напомним,

 

 

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