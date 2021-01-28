Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: первое фото со свадьбы
28 января 2021 04:00
Актриса Памела Андерсон
Fotobank / GettyImages
Актриса Памела Андерсон вновь вышла замуж. Уже в шестой раз.
Памела Андерсон официально узаконила свои отношения с возлюбленным. Избранником звезды, как сообщает изданию Daily Mail, стал ее телохранитель Дэн Хейхерст.
Громкого и пышного торжества пара решила не устраивать. Небольшая церемония состоялась в канун Рождества в особняке Памелы в Ванкувере.
Я именно там, где мне нужно быть, – в объятиях человека, который меня искренне любит! Мы поженились в Сочельник с благословения обеих наших семей, и все, кого мы знаем, рады за нас, – сказала актриса.
Свадьба Памелы Андерсон и Дэна Хейхерста / instagram.com/dailymail
Напомним,
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