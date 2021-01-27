39-летняя Пэрис Хилтон готовится впервые стать мамой

Светская львица Пэрис Хилтон всерьез задумалась о наследниках.

Если еще 2 года назад Пэрис Хилтон планировала обзавестись ребенком с помощью донора спермы, то теперь у актрисы есть любимый мужчина, от которого она хочет малыша. О своих планах 39-летняя красотка рассказала в подкасте "The Trend Reporter".

Пэрис призналась, что уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Пойти на этот шаг светская львица решилась, потому что мечтает о рождении близнецов, а с помощью современных технологий ей это удастся, уверенна она. Модель добавила, что уже прошла процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток:

Это было тяжело, но я знала, что оно того стоит. Я делала это пару раз. А делаем мы ЭКО, потому что так я могу выбрать близнецов, если захочу.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / instagram.com/parishilton

Бойфренд Пэрис – бизнесмен Картер Реум – полностью во всем поддерживает свою любимую. Актриса отметила, что он является тем человеком, который заслуживает от нее на эту любовь:

Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить настоящей жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека.

К слову, встречаться Пэрис Хилтон и Картер Реум начали в 2019 году. Но знакома пара уже более 10 лет.

Напомним,