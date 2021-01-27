Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон рассталась с актером сериала "Ход королевы"
В личной жизни актрисы Аманды Аббингтон наступили не самые лучшие времена.
К сожалению, ирландца больше нет, - рассказала в Сети актриса. - Он ушел… Все хорошо, обычное дело. На данный момент чувствую себя очень уязвимой. Теперь меня можно найти в Tinder. Шутка – меня там нет и никогда не будет. Когда ты сам по себе, ты можешь укрепить свой характер и изменить свое восприятие мира в лучшую сторону.
Отметим, что Аманда познакомилась с Джонджо О’Нилом 4 года назад. Мужчина тогда стал спасением для актрисы. Ведь она находилась в глубокой депресcии после расставания с коллегой по "Шерлоку" Мартином Фриманом, с которым прожила 16 лет и от которого родила двоих детей – сына Джо и дочь Грейс.
Напомним,