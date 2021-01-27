Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон рассталась с актером сериала "Ход королевы"

27 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Звезда
Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон
Fotobank / GettyImages

В личной жизни актрисы Аманды Аббингтон наступили не самые лучшие времена.

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Звезда телесериала "Шерлок" Аманда Аббингтон шокировала своих поклонников новостью о расставании со своим возлюбленным, актером Джонджо О’Нилом, известным теперь по мини-сериалу "Ход королевы". В прямом эфире на своей странице в Инстаграм актриса призналась, что в ее жизни больше нет ирландского актера.

К сожалению, ирландца больше нет, - рассказала в Сети актриса. - Он ушел… Все хорошо, обычное дело. На данный момент чувствую себя очень уязвимой. Теперь меня можно найти в Tinder. Шутка – меня там нет и никогда не будет. Когда ты сам по себе, ты можешь укрепить свой характер и изменить свое восприятие мира в лучшую сторону.

Джонджо О’Нил / instagram.com/jonjooneill

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Что стало причиной расставания пары – пока не известно. А ведь совсем недавно Аманда называла себя "практически замужней женщиной" и делилась с публикой, что весенний карантин сыграл на руку ей, невероятно сблизив ее с любимым.

Отметим, что Аманда познакомилась с Джонджо О’Нилом 4 года назад. Мужчина тогда стал спасением для актрисы. Ведь она находилась в глубокой депресcии после расставания с коллегой по "Шерлоку" Мартином Фриманом, с которым прожила 16 лет и от которого родила двоих детей – сына Джо и дочь Грейс.

Напомним,

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