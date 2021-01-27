Шерлок – все 4 сезона детектива на Интере: последний шанс увидеть сериал с Камбербэтчем на ТВ
В пятницу, 29 января, в 21:00 на «Интере» стартует показ нашумевшего британского сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях.
«Шерлок» – это не только одна из самых необычных экранизаций произведений Артура Конан Дойла о легендарном сыщике Холмсе, но и один из самых популярных детективных сериалов последних лет. Он был показан более чем в 180 странах мира и отмечен множеством наград: «Шерлок» получил девять статуэток «Эмми», 12 премий Британской академии кино и телевидения (BAFTA), всего в его арсенале более 90 побед на престижных конкурсах.
По количеству экранизаций история о гениальном детективе Шерлоке Холмсе и его товарище докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса. Но авторы нового сериала, тем не менее, смогли удивить даже ярых фанатов Конан Дойла. Они перенесли любимых персонажей в наше время! И классические герои отлично вписались в современные реалии. Доктор Ватсон – военный врач, вернувшийся с войны в Афганистане, где получил травму. Теперь вместо мемуаров он ведет собственный блог в Интернете. Шерлок Холмс – все такой же социопат, только теперь вместо курения трубки он использует никотиновый пластырь. И самое главное – герои очень органично смотрятся за компьютером или со смартфоном в руке и мастерски используют современные технологии в своих расследованиях. Но знаковые детали из оригинальных книг Конан Дойла остались: персонажи носят те же имена, живут по тому же адресу – на Бейкер-стрит, 221-б, и, конечно же, все так же гениально раскрывают самые запутанные преступления, с которыми не может справиться Скотланд-Ярд. Противостояние с загадочным злодеем Мориарти также присутствует.
Для того, чтобы перенести Холмса в современный мир, нужно было изменить совсем немного, – говорит автор сценария Стивен Моффат. – Ведь истории Конан Дойла – не о кринолинах, сюртуках и каретах, а о блестящих расследованиях, ужасных злодеях и леденящих кровь преступлениях. Самое главное в этих рассказах – это отношения между двумя друзьями и их приключения. Все это есть в нашем сериале. И на самом деле мы очень внимательно и бережно относились к оригинальным произведениям.
А еще создателям «Шерлока» удалось умело вплести в детективный сюжет юмор и иронию.
Мы очень хорошо изучили книги Конан Дойла, и в них есть много моментов, которые почему-то редко попадают на экран. Например, шутки и озорство главных героев, – продолжает Стивен Моффат. – Шерлок и Ватсон в рассказах действительно много смеются вместе. Но в экранизациях произведений они почему-то всегда серьезные и суровые. А ведь в книгах много смешных моментов! Эти два персонажа – странный гений и его простодушный товарищ – очень забавно взаимодействуют друг с другом. Мы это решили показать.
А вот на роль Ватсона сначала хотели пригласить Мета Смита – еще до того, как его утвердили на главную роль в сериале «Доктор Кто». Вот только, по словам продюсеров, актер оказался слишком безумным для роли спокойного доктора. Поэтому киношники отдали предпочтение Мартину Фриману. Причем звезда «Хоббита» и «Фарго» проходил пробы дважды. Дело в том, что на первое прослушивание актер пришел в плохом настроении, потому что перед этим у него украли кошелек. Но продюсеры дали Фриману еще один шанс, и уже на втором кастинге он доказал, что из него получится отличный Ватсон.
Не пропустите последнюю встречу с легендарным Холмсом на украинском ТВ! Смотрите сериал «Шерлок» с 29 января по пятницам в 21:00 на телеканале «Интер».