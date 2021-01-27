Шерлок – все 4 сезона детектива на Интере: последний шанс увидеть сериал с Камбербэтчем на ТВ

В пятницу, 29 января, в 21:00 на «Интере» стартует показ нашумевшего британского сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях.

Телеканал Интер покажет все 4 сезона культового детектива, причем это последний шанс для украинских зрителей увидеть его на телевидении: скоро просмотр будет доступен только на онлайн-платформах.

«Шерлок» – это не только одна из самых необычных экранизаций произведений Артура Конан Дойла о легендарном сыщике Холмсе, но и один из самых популярных детективных сериалов последних лет. Он был показан более чем в 180 странах мира и отмечен множеством наград: «Шерлок» получил девять статуэток «Эмми», 12 премий Британской академии кино и телевидения (BAFTA), всего в его арсенале более 90 побед на престижных конкурсах.

По количеству экранизаций история о гениальном детективе Шерлоке Холмсе и его товарище докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса. Но авторы нового сериала, тем не менее, смогли удивить даже ярых фанатов Конан Дойла. Они перенесли любимых персонажей в наше время! И классические герои отлично вписались в современные реалии. Доктор Ватсон – военный врач, вернувшийся с войны в Афганистане, где получил травму. Теперь вместо мемуаров он ведет собственный блог в Интернете. Шерлок Холмс – все такой же социопат, только теперь вместо курения трубки он использует никотиновый пластырь. И самое главное – герои очень органично смотрятся за компьютером или со смартфоном в руке и мастерски используют современные технологии в своих расследованиях. Но знаковые детали из оригинальных книг Конан Дойла остались: персонажи носят те же имена, живут по тому же адресу – на Бейкер-стрит, 221-б, и, конечно же, все так же гениально раскрывают самые запутанные преступления, с которыми не может справиться Скотланд-Ярд. Противостояние с загадочным злодеем Мориарти также присутствует.

Для того, чтобы перенести Холмса в современный мир, нужно было изменить совсем немного, – говорит автор сценария Стивен Моффат. – Ведь истории Конан Дойла – не о кринолинах, сюртуках и каретах, а о блестящих расследованиях, ужасных злодеях и леденящих кровь преступлениях. Самое главное в этих рассказах – это отношения между двумя друзьями и их приключения. Все это есть в нашем сериале. И на самом деле мы очень внимательно и бережно относились к оригинальным произведениям.

А еще создателям «Шерлока» удалось умело вплести в детективный сюжет юмор и иронию.

Мы очень хорошо изучили книги Конан Дойла, и в них есть много моментов, которые почему-то редко попадают на экран. Например, шутки и озорство главных героев, – продолжает Стивен Моффат. – Шерлок и Ватсон в рассказах действительно много смеются вместе. Но в экранизациях произведений они почему-то всегда серьезные и суровые. А ведь в книгах много смешных моментов! Эти два персонажа – странный гений и его простодушный товарищ – очень забавно взаимодействуют друг с другом. Мы это решили показать.

Одним из критериев успеха нового «Шерлока» критики называют гениально подобранный актерский состав. Бенедикт Камбербэтч очень талантливо воплотил на экране образ Холмса. Причем британский актер был единственным, кто пробовался на эту роль. Сценаристы Стивен Моффат и Марк Геттис пригласили его на прослушивание после просмотра фильма «Искупление», в котором играл актер. На кастинге стало понятно: образ настолько подходит Камбербэтчу, что продолжать поиски не имеет смысла. Правда, ради роли Шерлока британскому актеру пришлось изменить цвет волос и научиться играть на скрипке.

А вот на роль Ватсона сначала хотели пригласить Мета Смита – еще до того, как его утвердили на главную роль в сериале «Доктор Кто». Вот только, по словам продюсеров, актер оказался слишком безумным для роли спокойного доктора. Поэтому киношники отдали предпочтение Мартину Фриману. Причем звезда «Хоббита» и «Фарго» проходил пробы дважды. Дело в том, что на первое прослушивание актер пришел в плохом настроении, потому что перед этим у него украли кошелек. Но продюсеры дали Фриману еще один шанс, и уже на втором кастинге он доказал, что из него получится отличный Ватсон.

После выхода на экраны первого сезона «Шерлока» на исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана свалилась сумасшедшая популярность. Они стали звездами мирового масштаба, поклонники не дают им прохода на улицах, а киношники заваливают новыми интересными предложениями. Такая популярность сыграла злую шутку и с сериалом «Шерлок»: из-за бешеной занятости главных актеров график съемок новых серий детектива постоянно сдвигался, поэтому премьеры следующих сезонов выходили с перерывом в несколько лет. На данный момент снято четыре сезона «Шерлока». И порадуют ли киношники поклонников пятым сезоном, пока неизвестно.

Не пропустите последнюю встречу с легендарным Холмсом на украинском ТВ! Смотрите сериал «Шерлок» с 29 января по пятницам в 21:00 на телеканале «Интер».