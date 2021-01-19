Вспомнить молодость 6 сезон: новые приключения детективов на пенсии

Во вторник, 19 января, в 23:55 на «Интере» стартует шестой сезон британского сериала «Вспомнить молодость» – о работе отдела по расследованию нераскрытых преступлений, состоящего из детективов-пенсионеров.

Команда из трех отставных детективов на пенсии под руководством женщины вдвое моложе их – суперинтенданта Сандры Пулман – продолжает лихо расследовать сложные и запутанные дела, которые долгие годы никто не мог раскрыть. Несмотря на возраст, проблемы со здоровьем и непростой характер каждого из них, ветераны сыска в отставке не только удивляют результатами, но и демонстрируют пример настоящей командной работы, дружбы и взаимовыручки.

Отдел по расследованию нераскрытых преступлений собирается вместе, и все работают слаженно, как старая, хорошо сделанная мебель, – говорит Алан Армстронг, исполнитель роли детектива Брайана Лейна. – Трое парней сталкиваются с самыми разными проблемами, но они всегда прикрывают друг друга, помогают избежать неприятностей и вытаскивают из самых сложных передряг.

Так, в шестом сезоне сериала «Вспомнить молодость», поддавшись уговорам коллег, следователь Брайан Лейн наконец-то решается лечь в реабилитационный центр и вылечиться от алкоголизма. Но даже в клинике ему не удается отдохнуть от работы. Узнав о загадочной смерти одного из пациентов девять лет назад, детектив начинает расследование и призывает на помощь остальных членов команды.

Также в новых сериях телезрителей ждут другие интригующие дела, среди которых – исчезновение политических активистов, тайна столкновения речных суден на Темзе и странная смерть продюсера на съемках фильма 1990 года. Детективы на пенсии даже окажутся втянутыми в конфликт с правительством США из-за пересмотра отделом Пулман дела о самоубийстве известного журналиста. А еще в шестом сезоне на первый план выходят семейные тайны суперинтенданта: результаты ДНК-теста привели Сандру к шокирующим открытиям о ее прошлом…

Съемки сериала «Вспомнить молодость» проходили в Лондоне и его окрестностях. Актеры так вжились в образ детективов и полицейских, что порой люди на улице принимали их за реальных правоохранителей. Чике Оконкво, играющий комиссара Кларка, рассказывает:

Я чувствую себя настоящим полицейским, когда на мне форма. Ремень, дубинка и наручники тоже отлично помогают погрузиться в образ. Во всем этом обмундировании мне сразу хочется выпрямить спину. Когда в перерыве между съемками я выходил на улицу в форме, ко мне несколько раз обращались за помощью простые прохожие – принимали меня за реального комиссара полиции.

Какие испытания, приключения и забавные ситуации ждут главных героев в шестом сезоне сериала «Вспомнить молодость»? Смотрите новые серии детектива с элементами комедии на телеканале «Интер» с понедельника по четверг в 23:50.