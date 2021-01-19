Тимур и Инна Мирошниченко празднуют годик сыну Марко: трогательные поздравления и фото

Сегодня в семье Инны и Тимура Мирошниченко – праздник.

19 января телеведущий Тимур Мирошниченко со своей супругой Инной отмечают не только Крещение Господне, но и день рождения ребенка. Ровно год назад у пары появился на свет сын Марко.

С самого утра вся семья поздравляла маленького именинника с первым годом его жизни. Позже к Инне и Тимуру присоединились и бабушки с дедушками.

Конечно же, мальчика ждал праздничный торт со свечой. Марко так был увлечен огромным вниманием к нему и красотой горящей свечи, что задувал за него свечу дедушка.

Инна и Тимур Мирошниченко празднуют 1 год сыну / instagram.com/_inna_mi_

На своей странице в Инстаграм счастливая мама именинника написала трогательный пост, в котором поблагодарила сыночка за его невероятную любовь, а также за счастливые 9 месяцев беременности и легкие роды.

Тебе годик! Ты еще совсем малыш, но только на первый взгляд. Ты заботишься обо мне, как настоящий мужчина, с первого биения сердца. Ты подарил мне 9 месяцев счастливой беременности, твоя энергия освещала мой путь, я была так красива и так любима, как никогда ранее. Я сияла. Сияла благодаря тебе. Ты подарил мне абсолютно сказочные и легкие роды, войдя в этот мир, не издав ни единого звука. Молча, спокойно и с улыбкой. Ты весь этот год каждый день показываешь мне, как сильно и отверженно можно любить. У нас с тобой особая связь. Связь матери и сына! Я буду восхищаться тобой каждую секунду, пока дышу! Я буду говорить тебе о любви, даже когда не будет голоса. Я буду с тобой! И никогда в своей жизни ты не будешь один! Я всегда буду рядом, как бы далеко ты на находился!

Сын Тимура и Инны Мирошниченко - Марко / instagram.com/_inna_mi_

Также Инна Мирошниченко написала все свои пожелания малышу, которые, возможно, он когда-нибудь прочитает на странице своей любимой мамы. А тем временем любящие родители делали, делают и будут делать все от них возможное, чтобы Марко был счастлив.

Сегодня, в твой первый день рождения, я пожелаю тебе то, что буду желать каждый последующий год, день, миг… Я желаю тебе быть счастливым! Делай, как чувствуешь, не слушай никого! Все, что тебе расскажет мир о своих ценностях, это ложь. Ты миллионы раз услышишь должен или надо, следует или не желательно. Ты будешь принимать тысячи решений в поисках правильного пути. Но правильный путь - путь твоего сердца. Я приму любое твое решение, любой твой выбор, я поддержу тебя в любом начинании, даже если весь мир будет против. Потому что я знаю, что мой сын сможет все! Ты особенный! Я знаю это, чувствую! Я люблю тебя всем сердцем! Ты лучший сын, брат, внук. И уверенна, что будешь лучшим во всём, за что возьмешься! С днем рождения, Маркуся!

Тимур Мирошниченко с сыном Марко / instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко был не так многословен как Инна. В своем микроблоге он посвятил нежные слова сыну и отметил, что невероятно счастлив быть отцом такого ребенка.

1 рік! Уже цілий рік ми разом! Уже цілий рік твоя посмішка тішить нас 24/7! Уже цілий рік ти будиш нас точним ударом п‘ятки в ніс! Невимовне щастя бути твоїм батьком!

Поздравляем семью Мирошниченко с первым годиком жизни их сыночка Марко!

Напомним,