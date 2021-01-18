Елизавета II в девятый раз готовится стать прабабушкой
В 2021 году семью королевы Елизаветы II ждет настоящий бэби-бум.
Вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком принцесса Евгения готовится в девятый раз сделать Елизавету II прабабушкой. Малыш пары появится на свет в середине февраля.
К сожалению, в этом году Елизавета II не сможет одной из первых в монаршей семье познакомиться с новорожденным наследником. Из-за пандемии коронавируса эта многолетняя традиция будет нарушена.
После рождения правнука Елизавета II сможет поприветствовать его по видеосвязи.
Напомним,