Елизавета II в девятый раз готовится стать прабабушкой

В 2021 году семью королевы Елизаветы II ждет настоящий бэби-бум.

В конце прошлого года стало известно о беременности дочери принцессы Анны – Зары. А сегодня новостями о скором пополнении в семье поделилась принцесса Евгения.

Вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком принцесса Евгения готовится в девятый раз сделать Елизавету II прабабушкой. Малыш пары появится на свет в середине февраля.

К сожалению, в этом году Елизавета II не сможет одной из первых в монаршей семье познакомиться с новорожденным наследником. Из-за пандемии коронавируса эта многолетняя традиция будет нарушена.

Принцесса Евгения / instagram.com/diana.beatrice.eugenie

Также все это время Елизавета II не могла навещать беременную принцессу Евгению, которая сейчас вместе с Джеком живут в коттедже Фрогмор, который раньше принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл.

После рождения правнука Елизавета II сможет поприветствовать его по видеосвязи.

Напомним,