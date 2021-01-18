Леся Никитюк отправилась на курорт с демоническим названием
Ведущая Нового канала Леся Никитюк отвезла на курорт свою семью.
Здесь есть бювет с лечебной водой «Нафтуся». Пьют ее за полчаса до еды. Как говорит мама Кэт, бесподобная водичка, – улыбается ведущая.
Какая же в Сатанове красота. Здесь красивые и чистые номера. Можно пройти оздоровительные и бьюти-процедуры: кислородный коктейль, маски, массажи, – делится Леся Никитюк. – Есть фитобочка. Садитесь в бочку, голова торчит снаружи. Внутри – пар с травами. 15 минут паритесь, потом отправляетесь на койку, где вам делают скрабирование. Эта процедура открывает поры, выводит токсины и обладает антицеллюлитным эффектом.
С утра – процедуры, вечером – время с родными. Леся Никитюк наслаждается общением с семьей. Нечасто удается в плотном рабочем графике выделить столько времени на родных. По вечерам они катаются на санках и радуются зимней атмосфере.