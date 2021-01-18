Леся Никитюк отправилась на курорт с демоническим названием

18 января 2021 17:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк отправилась на курорт с демоническим названием
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк отвезла на курорт свою семью.

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В первом сезоне «Le Маршрутки» (Новый канал), путешествуя по родной Хмельницкой области, ведущая Леся Никитюк заехала на курорт в пгт. Сатанов. Будучи дома у родителей на Рождественские праздники, звездная дочь не упустила возможность порадовать родных –они вместе отправились в Сатанов попить водички после праздников. 

Здесь есть бювет с лечебной водой «Нафтуся». Пьют ее за полчаса до еды. Как говорит мама Кэт, бесподобная водичка, – улыбается ведущая.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Демоническое название поселка не имеет ничего общего с его атмосферой. В Сатанове просто настоящий рай: тихо, спокойно, и уютно.

Какая же в Сатанове красота. Здесь красивые и чистые номера. Можно пройти оздоровительные и бьюти-процедуры: кислородный коктейль, маски, массажи, – делится Леся Никитюк. – Есть фитобочка. Садитесь в бочку, голова торчит снаружи. Внутри – пар с травами. 15 минут паритесь, потом отправляетесь на койку, где вам делают скрабирование. Эта процедура открывает поры, выводит токсины и обладает антицеллюлитным эффектом.

С утра – процедуры, вечером – время с родными. Леся Никитюк наслаждается общением с семьей. Нечасто удается в плотном рабочем графике выделить столько времени на родных. По вечерам они катаются на санках и радуются зимней атмосфере. 

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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