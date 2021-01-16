Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец похудела, сменила имидж, стала фотографом и тату-мастером

Финалистка четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» Юля Чигринец рассказала, чем начала заниматься после проекта.

Весной состоится премьера пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Педагоги снова будут помогать девушкам найти путь к изменениям и избавиться от своих Zависимостей. А пока мы расскажем, как сложилась жизнь финалистки четвертого сезона Юлии #Бандитки Чигринец.

Девушка эксклюзивно рассказала, что после проекта нашла любимое дело и начала в нем развиваться.

Я пошла на курсы фотографов, – говорит Юля. – Кстати, практикуюсь фотографировать на друзьях. А еще у мастера научилась делать татуировки. Теперь жду своих первых клиентов (улыбается).

Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец

После проекта с Юлей произошли не только внутренние трансформации, но и изменения во внешности. Девушка несколько раз экспериментировала со стилями причесок и одежды. Теперь ей нравится короткая стрижка. А относительно одежды говорит, что выбирает ее под настроение.

По словам Юли, чтобы хорошо выглядеть, она еще и изменила рацион питания.

Утром съедаю два яйца, запиваю их теплой водой с корицей, – говорит девушка. – В обед ем гречку. Вечером могу перекусить чем-то очень легким. Например, салатом.

А еще Юля поделилась секретом своего удачного утра.

Первое, что нужно сделать, – это застелить кровать, – говорит девушка. – Вот вам кажется, что это банально. А я считаю, что после этого каждый человек сможет легко достигать поставленных на день задач.

Премьера пятого сезона от «Від пацанки до панянки» 1 марта в 19:00 на Новом канале.

Напомним,