Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец похудела, сменила имидж, стала фотографом и тату-мастером

16 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец похудела, сменила имидж, стала фотографом и тату-мастером
Від пацанки до панянки-4: Юля #Бандитка Чигринец
пресс-служба

Финалистка четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» Юля Чигринец рассказала, чем начала заниматься после проекта.

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Весной состоится премьера пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Педагоги снова будут помогать девушкам найти путь к изменениям и избавиться от своих Zависимостей. А пока мы расскажем, как сложилась жизнь финалистки четвертого сезона Юлии #Бандитки Чигринец.

Девушка эксклюзивно рассказала, что после проекта нашла любимое дело и начала в нем развиваться.

Я пошла на курсы фотографов, – говорит Юля. – Кстати, практикуюсь фотографировать на друзьях. А еще у мастера научилась делать татуировки. Теперь жду своих первых клиентов (улыбается).

Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец

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После проекта с Юлей произошли не только внутренние трансформации, но и изменения во внешности. Девушка несколько раз экспериментировала со стилями причесок и одежды. Теперь ей нравится короткая стрижка. А относительно одежды говорит, что выбирает ее под настроение.

По словам Юли, чтобы хорошо выглядеть, она еще и изменила рацион питания.

Утром съедаю два яйца, запиваю их теплой водой с корицей, – говорит девушка. – В обед ем гречку. Вечером могу перекусить чем-то очень легким. Например, салатом.

А еще Юля поделилась секретом своего удачного утра.

Первое, что нужно сделать, – это застелить кровать, – говорит девушка. – Вот вам кажется, что это банально. А я считаю, что после этого каждый человек сможет легко достигать поставленных на день задач.

Премьера пятого сезона от «Від пацанки до панянки» 1 марта в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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