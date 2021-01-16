Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец похудела, сменила имидж, стала фотографом и тату-мастером
Финалистка четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» Юля Чигринец рассказала, чем начала заниматься после проекта.
Девушка эксклюзивно рассказала, что после проекта нашла любимое дело и начала в нем развиваться.
Я пошла на курсы фотографов, – говорит Юля. – Кстати, практикуюсь фотографировать на друзьях. А еще у мастера научилась делать татуировки. Теперь жду своих первых клиентов (улыбается).
По словам Юли, чтобы хорошо выглядеть, она еще и изменила рацион питания.
Утром съедаю два яйца, запиваю их теплой водой с корицей, – говорит девушка. – В обед ем гречку. Вечером могу перекусить чем-то очень легким. Например, салатом.
А еще Юля поделилась секретом своего удачного утра.
Первое, что нужно сделать, – это застелить кровать, – говорит девушка. – Вот вам кажется, что это банально. А я считаю, что после этого каждый человек сможет легко достигать поставленных на день задач.
Премьера пятого сезона от «Від пацанки до панянки» 1 марта в 19:00 на Новом канале.
Напомним,