Лидия Таран после отдыха в Турции заболела коронавирусом

Пандемия коронавируса не сбавляет обороты.

Несмотря на введенный в Украине локдаун, количество заразившихся коронавирусом людей не становится меньше. Среди заболевших также оказываются украинские звезды.

В этот раз вслед за своими коллегами коронавирусом заболела Лидия Таран. Об этом ведущая программы «ТСН» сообщила вечером 14 января на своих страницах в соцсетях.

В ближайших эфирах ТСН на 1+1 мы не встретимся... К сожалению, я заболела COVID-19, – сообщила звезда.

facebook.com/1plus1.Taran

Примечательно, что положительный тест на COVID-19 Таран получила после отдыха в Турции. Сейчас ведущая находится на самоизоляции, поэтому в ближайшие дни зрители не увидят ее в эфире.

К сожалению, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия — это все равно со мной случилось... – пишет Лидия. – У турков в эти праздничные дни был локдаун во всех городах – и он проходит жестче, чем у нас. Например, в субботу и воскресенье все сидят дома, а туристы находятся в гостинице, выходить нельзя.

Какого-то сильного недомогания Таран сейчас не ощущает. Из особых симптомов у нее лишь температура 37,5 градусов. Она постоянно находится на связи с врачом и принимает лекарства.

Напомним,