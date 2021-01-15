Лидия Таран после отдыха в Турции заболела коронавирусом
Пандемия коронавируса не сбавляет обороты.
В этот раз вслед за своими коллегами коронавирусом заболела Лидия Таран. Об этом ведущая программы «ТСН» сообщила вечером 14 января на своих страницах в соцсетях.
В ближайших эфирах ТСН на 1+1 мы не встретимся... К сожалению, я заболела COVID-19, – сообщила звезда.
К сожалению, несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия — это все равно со мной случилось... – пишет Лидия. – У турков в эти праздничные дни был локдаун во всех городах – и он проходит жестче, чем у нас. Например, в субботу и воскресенье все сидят дома, а туристы находятся в гостинице, выходить нельзя.
Какого-то сильного недомогания Таран сейчас не ощущает. Из особых симптомов у нее лишь температура 37,5 градусов. Она постоянно находится на связи с врачом и принимает лекарства.
Напомним,