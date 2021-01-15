Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова впервые станет мамой: первое фото с животиком
Актриса Дана Абызова беременна первенцем.
Дана и Алексей готовятся впервые стать родителями. На своей странице в Инстаграм Абызова опубликовала фотографии, на которых видно ее округлившийся животик.
Наша годовщина и щедрый подарочек Вселенной, – подписала кадры актриса.
Алексей Морозов также поделился в Сети снимками беременной супруги и сопроводил свою публикацию хэштегами: #открываемкарты #новаяжизнь #тамктотоесть.
Деревянная свадьба с любимой Даной, – написал актер.
У Алексея Морозова подрастает сын от первого брака, для Даны малыш станет первенцем.
Поздравляем Дану Абызову и Алексея Морозова с будущим пополнением в семье! Желаем актрисе легкой беременности!
Напомним,