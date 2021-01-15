Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова впервые станет мамой: первое фото с животиком

15 января 2021 18:51 Юлия Крутиева
Звезда сериала
Актриса Дана Абызова
пресс-служба канала Украина

Актриса Дана Абызова беременна первенцем.

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Сегодня супружеская пара – Дана Абызова и Алексей Морозов – празднуют деревянную свадьбу. Их семье исполнилось 5 лет. В честь этого события актриса сообщила поклонникам ошеломляющую новость.

Дана и Алексей готовятся впервые стать родителями. На своей странице в Инстаграм Абызова опубликовала фотографии, на которых видно ее округлившийся животик.

Наша годовщина и щедрый подарочек Вселенной, – подписала кадры актриса.

Алексей Морозов также поделился в Сети снимками беременной супруги и сопроводил свою публикацию хэштегами: #открываемкарты #новаяжизнь #тамктотоесть.

Деревянная свадьба с любимой Даной, – написал актер.

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Отметим, что со своим мужем Дана познакомилась в стенах Малого драматического театра, куда она пришла после выпуска с академии. Абызова и Морозов часто находились вместе - ездили на кинопробы или играли в одном спектакле. Несмотря на то, что Алексей старше актрисы на 10 лет, их дружеские отношения переросли в любовь.

У Алексея Морозова подрастает сын от первого брака, для Даны малыш станет первенцем.

Поздравляем Дану Абызову и Алексея Морозова с будущим пополнением в семье! Желаем актрисе легкой беременности!

Напомним,

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