Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова впервые станет мамой: первое фото с животиком

Актриса Дана Абызова беременна первенцем.

Сегодня супружеская пара – Дана Абызова и Алексей Морозов – празднуют деревянную свадьбу. Их семье исполнилось 5 лет. В честь этого события актриса сообщила поклонникам ошеломляющую новость.

Дана и Алексей готовятся впервые стать родителями. На своей странице в Инстаграм Абызова опубликовала фотографии, на которых видно ее округлившийся животик.

Наша годовщина и щедрый подарочек Вселенной, – подписала кадры актриса.

Алексей Морозов также поделился в Сети снимками беременной супруги и сопроводил свою публикацию хэштегами: #открываемкарты #новаяжизнь #тамктотоесть.

Деревянная свадьба с любимой Даной, – написал актер.

Отметим, что со своим мужем Дана познакомилась в стенах Малого драматического театра, куда она пришла после выпуска с академии. Абызова и Морозов часто находились вместе - ездили на кинопробы или играли в одном спектакле. Несмотря на то, что Алексей старше актрисы на 10 лет, их дружеские отношения переросли в любовь.

У Алексея Морозова подрастает сын от первого брака, для Даны малыш станет первенцем.

Поздравляем Дану Абызову и Алексея Морозова с будущим пополнением в семье! Желаем актрисе легкой беременности!

Напомним,