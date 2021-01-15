МАСКА: в шоу появится роскошный царь зверей – мифический черный Лев

В украинской адаптации мирового бестселлера «МАСКА» перед зрителями предстанет загадочный и эффектный легендарный черный Лев.

Лучшие художники по костюмам нашей страны – Леся Патока и Назар Дидык специально для звездного шоу-детектива «МАСКА» разработали невероятные зрелищные костюмы, подобных которым еще не было на отечественном ТВ.

Костюм Льва, символа популярного формата The Masked Singer, в украинской версии шоу был утверждён последним, но у героя есть своя уникальная история.

Мы изучили все маски, которые были представлены во всех странах, и поняли, что был и белый лев, и золотой, и военизированный… мы же хотели предложить свою оригинальную интерпретацию этого костюма. И вот моя команда вспомнила, что существует легенда про черного льва. Но на самом деле, это миф такой же, как о единорогах – все о них слышали, но никто не видел, – поделилась художница по костюмам оригинального шоу «МАСКА» Леся Патока.

Герой Шоу «МАСКА» - Лев / пресс-служба канала Украина

Голова героя выглядит очень эффектно, чего художники добивались невероятно долго, ведь все материалы были заказаны в странах Восточной Азии. И только на создание гривы понадобилось более 80 париков и шиньонов разных оттенков черного.

Наш Лев уникален, поэтому мы хотели, чтобы он сверкал, мерцал своей роскошной гривой на зависть всем производителям средств для волос, – смеясь, рассказала Леся Патока. – У него наращенный мех, поверх которого мы нарастили парики. Также мы приобрели очень классную серебряную нить, которую внедрили в его шевелюру, и сделали ему серебряный локон, который называем «локоном страсти.

На самом деле этот локон дает зрителям подсказку – герой достаточно зрелый, опытный мужчина, поведавший жизнь. К тому же Лев невероятно талантлив, в чем зрители канала «Украина» смогут убедиться совсем скоро, а еще это очень стильный персонаж.

Премьера проекта «МАСКА» состоится уже 16 января в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,