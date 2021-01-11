Вспомнить молодость: на Интере – премьера пятого сезона британского сериала о детективах на пенсии

11 января 2021 19:10 Юлия Крутиева
Вспомнить молодость: на Интере – премьера пятого сезона британского сериала о детективах на пенсии
Вспомнить молодость: на Интере – премьера пятого сезона британского сериала о детективах на пенсии
пресс-служба

В понедельник, 11 января, в 23:50 на «Интере» стартует показ пятого сезона британского многосерийного детектива с элементами комедии «Вспомнить молодость» (оригинальное название – New Tricks).

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Это продолжение сериала о работе отдела по расследованию нераскрытых преступлений, состоящего из детективов-пенсионеров, которыми руководит суперинтендант Сандра Пулман. В главных ролях – Аманда Редман, Дэннис Ватерман, Алан Армстронг, Джеймс Болэм.

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Отдел Сандры Пулман состоит из бывших детективов на пенсии, которые не отличаются ни крепким здоровьем, ни покладистым характером, к тому же им очень трудно вникнуть в современные методы работы полиции. Но, несмотря ни на что, эти старики с успехом расследуют преступления, которые долгие годы никто не мог раскрыть. И каждый день доказывают, что их еще рано списывать со счетов. Конечно же, не обходится без недоразумений и комичных ситуаций, в которые часто попадают главные герои.

Сериал «Вспомнить молодость» – это сочетание хорошего сценария и оригинальной идеи, – говорит актер Джеймс Болэм, который играет детектива Джека Хэлфорда. – Думаю, телезрителям интересно наблюдать за столкновением старой и новой систем, за взаимодействием молодых полицейских и детективов на пенсии, которые руководствуются старыми методами. Мы смогли извлечь из этой ситуации много юмора.

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В пятом сезоне детектив Джек Хэлфорд сможет наконец-то сделать то, ради чего вернулся в полицию, – найти виновного в смерти своей жены. Но удастся ли ему привлечь этого человека к ответственности? К тому же желание отомстить ставит под удар репутацию самого полицейского…

Кстати, настоящая жена исполнителя роли Хэлфорда, Джеймса Болэма, – актриса Сьюзан Джеймсон – тоже снимается в сериале «Вспомнить молодость». Правда, она играет супругу другого детектива – Брайана Лейна.

Хотя мы с женой работаем в одном сериале, на съемочной площадке встречались лишь однажды – в сцене праздничного ужина всей команды детективов, – рассказывает Болэм. – И вообще, в моем контракте указано, что я не работаю вместе с супругой! (Улыбается) Все дело в том, что у нас дома есть собаки и кошки, за которыми мы по очереди присматриваем. А если мы вдвоем на съемках, то это уже проблема для наших питомцев.

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Помимо личного дела детектива Джека Хэлфорда, в пятом сезоне сериала телезрителей ждет много интригующих расследований нераскрытых преступлений. Отделу Сандры Пулман предстоит найти убийцу гитариста популярной в 70-х рок-группы, поднять старое дело о смерти диджея в прямом эфире на радио, вернуться к расследованию загадочного убийства театрального актера, а также разгадать тайну смерти во время магического трюка и даже вступить в конфликт с Министерством обороны из-за расследования гибели солдата.

Смотрите новые серии детектива «Вспомнить молодость» на телеканале «Интер» с понедельника по четверг в 23:50.

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