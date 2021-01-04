Голос країни-11: стала известна дата премьеры проекта
24 января в 21:00 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера одиннадцатого сезона вокального проекта «Голос країни» с обновленным тренерским составом: MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник и Тина Кароль.
Кроме того, тренеров удивил парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов. Поразит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоубизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на «Голос країни. Перезавантаження» в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.
Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара украинский - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.
Напомним,