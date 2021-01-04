Голос країни-11: стала известна дата премьеры проекта

4 января 2021 14:40 Юлия Крутиева
Голос країни-11: стала известна дата премьеры проекта
Стала известна дата премьеры "Голос країни-11"
пресс-служба канала 1+1

24 января в 21:00 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера одиннадцатого сезона вокального проекта «Голос країни» с обновленным тренерским составом: MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник и Тина Кароль.

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Новый сезон «Голосу країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка. Споют на «слепых прослушиваниях» фанат «Голосу країни» из Китая, а также вокалист из Марокко. 

Кроме того, тренеров удивил парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов. Поразит своим пением одесситка Ирина Ебралидзе, которая с детства дружит со звездой украинского шоубизнеса Мишель Андраде. Певица решила прийти на «Голос країни. Перезавантаження» в память о матери, которая в прошлом году погибла в аварии в центре столицы.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала 1+1
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На вокальное шоу в этом году придут не только начинающие, но и опытные звезды. Так, на сцену «Голосу країни» выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк. Также зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.

Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара украинский - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, 

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