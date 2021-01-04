Вера Брежнева заинтриговала публику намеком на третью беременность
В конце 2020 года звезды подводили итоги. Не стала исключением и Вера Брежнева.
Все эти публикации Вера сопроводила очень красивыми новогодними фотографиями. В кадре супруга Константина Меладзе позирует в сумерках возле наряженной елки.
Для фотосессии Брежнева выбрала очень стильный лук - уютный свитер большого размера, чем спровоцировала слухи о своей беременности. Многие подписчики предположили, что под ним она прячет свой округлившийся животик.
Само собой, поклонники не смогли не обратить внимание на слово «пока» в ответе - неужели в планах певицы все же есть рождение третьего ребенка? Время покажет!
Напомним,