Вера Брежнева заинтриговала публику намеком на третью беременность

4 января 2021 14:10 Юлия Крутиева
Вера Брежнева заинтриговала публику намеком на третью беременность
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

В конце 2020 года звезды подводили итоги. Не стала исключением и Вера Брежнева.

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На своей странице в Инстаграм Вера Брежнева разместила несколько публикаций, в которых поразмышляла о событиях ушедшего 2020 года, а также поинтересовалась у подписчиков, успели или они загадать желания в новогоднюю ночь.

Все эти публикации Вера сопроводила очень красивыми новогодними фотографиями. В кадре супруга Константина Меладзе позирует в сумерках возле наряженной елки.

Для фотосессии Брежнева выбрала очень стильный лук - уютный свитер большого размера, чем спровоцировала слухи о своей беременности. Многие подписчики предположили, что под ним она прячет свой округлившийся животик.

Певица Вера Брежнева / instagram.com/ververa
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Пройти мимо подобных домыслов Вера не смогла, оставив в комментариях довольно интригующий ответ. На утверждение одной из подписчиц «Ааа, вы ждете ребеночка», певица парировала: «Ну пока нет... Но вещи оверсайз всегда дают такое впечатление».

Само собой, поклонники не смогли не обратить внимание на слово «пока» в ответе - неужели в планах певицы все же есть рождение третьего ребенка? Время покажет!

Напомним, 

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