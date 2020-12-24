Вера Брежнева подверглась критике из-за новой фотографии младшей дочери
Певица Вера Брежнева – счастливая мама двух дочерей.
Старшая наследница Брежневой уже активно ведет свои страницы в социальных сетях, а вот младшая Сара пока еще находится в тени. Лишь время от времени девочка появляется в Инстаграм мамы.
Сейчас Вера отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда начинает делиться первыми фотографиями. На одной из них появилась и подросшая Сара.
Фотография была сделана на территории аквапарка города Дубаи. В кадре Сара искренне улыбается и держит в руках мороженое.
Ура! Каникулы! Передаем вам теплый привет, - пишет Брежнева. - В кадре 2 цветочка глазами мамы.
Напомним,