Вера Брежнева подверглась критике из-за новой фотографии младшей дочери

24 декабря 2020 11:50 Юлия Крутиева
Вера Брежнева подверглась критике из-за новой фотографии младшей дочери
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева – счастливая мама двух дочерей.

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Сейчас Вера Брежнева воспитывает 19-летнюю Соню от своего гражданского мужа Виталия Войченко и 11-летнюю Сару, которую она родила, находясь в браке с Михаилом Киперманом.

Старшая наследница Брежневой уже активно ведет свои страницы в социальных сетях, а вот младшая Сара пока еще находится в тени. Лишь время от времени девочка появляется в Инстаграм мамы.

Сейчас Вера отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда начинает делиться первыми фотографиями. На одной из них появилась и подросшая Сара.

Фотография была сделана на территории аквапарка города Дубаи. В кадре Сара искренне улыбается и держит в руках мороженое.

Ура! Каникулы! Передаем вам теплый привет, - пишет Брежнева. - В кадре 2 цветочка глазами мамы.

Дочь Веры Брежневой Сара / instagram.com/ververa
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В ответ Вера получила довольно неприятные комментарии. Подписчики обвинили певицу в том, что она выбрала не самую лучшую фотографию Сары.

Напомним,  

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