Вера Брежнева в новом клипе сняла старшую дочь Соню, а сама – предстала обнаженной
Вера Брежнева продолжает радовать своих поклонников яркими проектами и смелыми коллаборациями.
Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.
Присоединиться к идеальной пятёрке режиссёр пригласила и фантастическую Клео – колоритную вокалистку, исполнившую отрывок песни на португальском языке.
Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях, – призналась певица. – Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании.