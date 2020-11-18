Вера Брежнева в новом клипе сняла старшую дочь Соню, а сама – предстала обнаженной

Вера Брежнева продолжает радовать своих поклонников яркими проектами и смелыми коллаборациями.

Для создания видео к песне Sestra Вера Брежнева привлекла режиссера Таню Муиньо, творческий тандем с которой начался со съемок дуэтного клипа с Monatik’oм «Вечериночка». В новой совместной работе с первых же кадров угадывается почерк Таню: яркая картинка, эффектные декорации и безупречные героини.

Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

Старшая дочь Веры Брежневой Соня снялась у мамы в клипе / кадр из видеоклипа

Присоединиться к идеальной пятёрке режиссёр пригласила и фантастическую Клео – колоритную вокалистку, исполнившую отрывок песни на португальском языке.

Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях, – призналась певица. – Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании.

Обнаженная Вера Брежнева / кадр из видеоклипа

Песня Sestra, вышедшая в уникальном формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями, уже покорила слушателей, а клип сведет с ума любого визуального гурмана: так передать сексуальный флер легкой грусти могла только Вера!