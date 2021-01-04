Зои Кравиц подала на развод спустя полтора года после свадьбы

4 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Зои Кравиц подала на развод спустя полтора года после свадьбы
Актриса Зои Кравиц
Fotobank / GettyImages

2021 год для модели и актрисы Зои Кравиц начинается с не очень приятных событий.

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Четыре года назад Зои Кравиц начала встречаться с актером Карлом Глусманом. Отношения пары развивались постепенно – лишь в 2019 году они сыграли свадьбу.

Вечеринка состоялась в доме Зои в кругу только самых родных и близких. В разгар пандемии коронавируса супруги даже успели отметить годовщину свадьбы.

Казалось, что ничего не предвещает беды. Однако в первые дни 2021 года в расположении журналистов издания «People» оказались документы, подтверждающие, что Зои подала на развод.

Зои Кравиц и Карл Глусман / Fotobank / GettyImages
Информацию о грядущем бракоразводном процессе Зои и Карла подтвердил и представитель звезды сериала «Большая маленькая ложь», но причины разрыва сообщать не стал.

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Документы на развод 32-летняя дочь Ленни Кравица подала еще 23 декабря. Брак актрисы с Глусманом продлился восемнадцать месяцев.

Напомним, 

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