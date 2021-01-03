Дмитрий Комаров показал, чем занимается с женой на Мальдивах: райский отдых – фото

3 января 2021 13:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Комаров показал, чем занимается с женой на Мальдивах: райский отдых – фото
Телеведущий Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Очередная экспедиция для путешественника Дмитрия Комарова оказалась очень утомительной. Мужчина решил прервать съемки программы, чтобы отдохнуть с любимой на Мальдивах.

Читайте такжеЗвезда советского и российского кино Владимир Коренев умер от коронавируса
Телеведущий вместе с супругой Александрой Кучеренко не только встретили Новый год на берегу Индийского океана, но и познали подводный мир. В своем микроблоге Дмитрий поделился увлекательной фотоподборкой из райского уголка планеты.

За 90 дней съемок без выходных я ужасно устал. Эмоционально. Например, больше недели назад у нас была дорога на съемки. Двое суток мы ехали автомобилем. И вот, 20 декабря я решил, что надо делать паузу,
– написал в публикации путешественник.

Читайте такжеДжастин Бибер избавился от 50 татуировок ‒ видео
Звезда программы «Мир наизнанку» признался, что впервые в своей жизни вместо самостоятельного путешествия выбрал турпутевку. И не пожалел. Вместе с Александрой Дмитрий лакомился экзотическими фруктами, фотографировал местные красоты и нырял с аквалангом.

Фантастическая, сказочная, нереальная вода. Улыбка не сходит лица от этой красоты. Подводный мир шикарен… Скаты, акулы, черепахи, мурены. Я видел этих друзей собственными глазами, кормил их с рук и, конечно же, снимал на видео. Обязательно поделюсь отдельным роликом,
– добавил путешественник.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Дмитрий Комаров отдых звезд социальные сети фото новости Александра Кучеренко

Материалы по теме

Лилия Ребрик рассказала, как разгрузить желудок после праздничного стола
Новости

Лилия Ребрик рассказала, как разгрузить желудок после праздничного стола
Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака
Ты моя вселенная: Ирина Федишин написала трогательное поздравление в честь дня рождения мужа
Новости

Ты моя вселенная: Ирина Федишин написала трогательное поздравление в честь дня рождения мужа
Женский доктор 5 сезон: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 05.01.2021)
Сериалы

Женский доктор 5 сезон: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 05.01.2021)

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK