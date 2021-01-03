Дмитрий Комаров показал, чем занимается с женой на Мальдивах: райский отдых – фото
3 января 2021 13:00
Телеведущий Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко
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Очередная экспедиция для путешественника Дмитрия Комарова оказалась очень утомительной. Мужчина решил прервать съемки программы, чтобы отдохнуть с любимой на Мальдивах.
Телеведущий вместе с супругой Александрой Кучеренко не только встретили Новый год на берегу Индийского океана, но и познали подводный мир. В своем микроблоге Дмитрий поделился увлекательной фотоподборкой из райского уголка планеты.
За 90 дней съемок без выходных я ужасно устал. Эмоционально. Например, больше недели назад у нас была дорога на съемки. Двое суток мы ехали автомобилем. И вот, 20 декабря я решил, что надо делать паузу,– написал в публикации путешественник.
Фантастическая, сказочная, нереальная вода. Улыбка не сходит лица от этой красоты. Подводный мир шикарен… Скаты, акулы, черепахи, мурены. Я видел этих друзей собственными глазами, кормил их с рук и, конечно же, снимал на видео. Обязательно поделюсь отдельным роликом,– добавил путешественник.
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