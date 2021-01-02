Джастин Бибер избавился от 50 татуировок ‒ видео

Видоизмениться Джастину Биберу пришлось ради роли в новом клипе.

Канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера уже мало кто помнит без многочисленных тату. Парень с юношеского возраста ежегодно пополнял коллекцию рисунков на теле, но ради нового образа ему пришлось отказаться от них.

Певец Джастин Бибер с женой Хейли / социальная сеть Instagram

Так, на днях исполнитель представил клип на новую песню «Anyone», где предстает в роли боксера на ринге без единого тату. В своем микроблоге Джастин показал, как ему удалось избавиться от рисунков на теле.

В ускоренном ролике несколько гримеров одновременно закрашивают разные части тела музыканта. Сам Бибер удобно расположился в кресле в одних трусах, попивая напиток и общаясь по телефону, ведь процесс длился несколько часов.

Интернет-юзеры в комментариях отдают должное блестящей работе гримеров, поскольку в клипе и намека нет на то, что тело певца покрыто татуировками.

Напомним,