Джастин Бибер избавился от 50 татуировок ‒ видео
Видоизмениться Джастину Биберу пришлось ради роли в новом клипе.
Так, на днях исполнитель представил клип на новую песню «Anyone», где предстает в роли боксера на ринге без единого тату. В своем микроблоге Джастин показал, как ему удалось избавиться от рисунков на теле.
В ускоренном ролике несколько гримеров одновременно закрашивают разные части тела музыканта. Сам Бибер удобно расположился в кресле в одних трусах, попивая напиток и общаясь по телефону, ведь процесс длился несколько часов.
Напомним,