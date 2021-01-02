Илона Гвоздева рассказала, как отпраздновала Новый год: Сходила на дискотеку
2 января 2021 15:00
Хореограф Илона Гвоздева
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В канун Нового года хореограф Илона Гвоздева похвасталась снимками с праздничной семейной фотосессии и поздравила украинцев с Новым годом, а вчера рассказала, как ее семья встретила 2021 год.
Молодая мама записала танцевальный ролик возле елки, на котором выглядит очень бодрой и веселой. Однако в подписи к нему отметила, что ей удалось поспать всего несколько часов, а виной всему ‒ дискотека с мужем на кухне и маленькие дети.
Всем доброе утро. Какое оно у вас 1.01.21? У нас просто замечательное ‒ отметили в кругу семьи, с вкуснейшей уткой, спала всего пару часов (двое детей), да ещё и муж пригласил на дискотеку «на кухню» и под свет гирлянды танцевали и мечтали о прекрасном светлом будущем.
Напомним,