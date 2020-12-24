Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?
В эту пятницу, 25 декабря в 19:00, телезрители СТБ узнают главную интригу – удалось ли Ксении Мишиной и Александру Эллерту сохранить отношения и чувства, родившиеся в романтическом реалити.
«Холостячка», без преувеличения, стала главным телевизионным проектом этого года. Фаворитом не только среди женщин, но и мужчин!
Уже в эту пятницу не пропустите сюжет о том, как Украина смотрела и комментировала «Холостячку». Кроме того, директор творческой студии StarLightProduction Анна Калина эксклюзивно поделится секретами производства первого романтического реалити, в котором выбирает женщина!
Самые яркие участники проекта – Евгений Ковтуненко, Игорь Бабко, Андрей Шатырко, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и другие – поделятся эксклюзивными подробностями личной жизни. Более того, сразу несколько мужчин представят стране своих новых возлюбленных! А одному из парней будет предложено выбрать идеальную девушку прямо в студии. Гостьей выпуска станет экс-участница проекта «Холостяк» – Дана. Что же объединяет ее с одним из участников «Холостячки»?
Настоящим хитом этого сезона стала песня Ильи Рыбальченко «Здравствуй, Ксюша», которую он спел Холостячке во время вечера талантов. Для заключительного выпуска сезона Илья также подготовил особенный музыкальный сюрприз.
Напомним,