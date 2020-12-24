Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

24 декабря 2020 17:10 Юлия Крутиева
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?
Григорий Решетник и Ксения Мишина
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 25 декабря в 19:00, телезрители СТБ узнают главную интригу – удалось ли Ксении Мишиной и Александру Эллерту сохранить отношения и чувства, родившиеся в романтическом реалити.

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В выпуске «Холостячка. Жизнь после проекта» не пропустите все подробности из жизни главной героини Ксении Мишиной и претендентов на ее сердце.

«Холостячка», без преувеличения, стала главным телевизионным проектом этого года.  Фаворитом не только среди женщин, но и мужчин! 

Уже в эту пятницу не пропустите сюжет о том, как Украина смотрела и комментировала «Холостячку». Кроме того, директор творческой студии StarLightProduction Анна Калина эксклюзивно поделится секретами производства первого романтического реалити, в котором выбирает женщина!

Самые яркие участники проекта – Евгений Ковтуненко, Игорь Бабко, Андрей Шатырко, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и другие – поделятся эксклюзивными подробностями личной жизни. Более того, сразу несколько мужчин представят стране своих новых возлюбленных! А одному из парней будет предложено выбрать идеальную девушку прямо в студии. Гостьей выпуска станет экс-участница проекта «Холостяк» – Дана. Что же объединяет ее с одним из участников «Холостячки»?

Участники шоу «Холостячка» / пресс-служба канала СТБ
Одно из самых скандальных событий в проекте – поступок Назара. Сумел ли мужчина наладить общение со своим ребёнком и нашёл ли общий язык с мамой своего сына Платона? 

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Сезон «Холостячки» не обошелся без мужских выяснений и, конечно же, духа соперничества. Лицом к лицу вновь встретятся Артем Шепель и Сергей Кириенко, чтобы окончательно выяснить, кто из них лидер.

Настоящим хитом этого сезона стала песня Ильи Рыбальченко «Здравствуй, Ксюша», которую он спел Холостячке во время вечера талантов. Для заключительного выпуска сезона Илья также подготовил особенный музыкальный сюрприз.  

Ведущий Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ
И это далеко не все! Телезрители и подписчики в социальных сетях активно делятся догадками, кто же станет 11 Холостяком. Кого из участников «Холостячки» украинцы видят главным героем весенней премьеры? Уже в эту пятницу станет известно имя нового Холостяка, который совсем скоро попробует найти любовь в проекте.

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И, конечно же, узнайте главную интригу «Холостячки» – как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта? Удалось ли паре сохранить любовь после реалити?

Ксения Мишина и Александр Эллерт / пресс-служба канала СТБ
Смотрите «Холостячка. Жизнь после проекта» в эту пятницу, 25 декабря в 19:00, на СТБ!

Напомним, 

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