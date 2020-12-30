Супер Топ-модель по-украински: победительница реалити работала медсестрой и брала ПЦР-тесты
30 декабря 2021 16:20
Победительница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык
пресс-служба Нового канала
Победительница модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык после съемок вернулась в родной Николаев.
«Супер Топ-модель по-украински» лишь подтвердила профессиональный статус Тани.
Но у девушки есть и другая, более приземленная работа.
Моя мама – тоже врач, поэтому, когда в начале 2020-го я вернулась из Парижа и сидела дома на самоизоляции, она помогла мне найти работу, – рассказала Таня. – Я – младшая медсестра в психотделении больницы, потому что пока у меня нет полного высшего медицинского образования.
Победительница шоу «Супер Топ-модель по-украински» Таня Брык / пресс-служба Нового канала
В рабочее время я обычно занималась документацией и журналами. Прямого контакта с пациентами не было, это административная работа, – призналась победительница модельного реалити. – Потом меня перевели делать ПЦР-тесты. Это опасно, но я все равно согласилась.
Напомним,