Супер Топ-модель по-украински: Таня Брык рассказала, изменилась ли ее жизнь после победы в реалити

В понедельник, 21 декабря, на Новом канале состоялся грандфинал проекта «Супер Топ-модель по-украински».

Ведущая Алла Костромичева объявила имя победительницы : ею стала Таня Брык. Девушка получила 300 тысяч гривен и съемку на обложку модного глянцевого журнала.

Как изменилась ее жизнь спустя два месяца после окончания проекта, и успела ли она потратить призовой фонд? Новый канал задал пять вопросов Тане Брык.

Супер Топ-модель по-украински: победительница Таня Брык / пресс-служба

Как ты жила несколько месяцев, когда знала, что победила, но не имела права об этом никому рассказать?

– Я до сих пор (!) не могу поверить, что победила, поэтому и дискомфорта не чувствовала (смеется). Честно говоря, скрывать результаты финала было несложно – мне очень хотелось держать интригу до конца, посмотреть, как на финальный выпуск отреагируют друзья. И еще было забавно слушать их мнение со стороны обо мне и всех остальных участницах «Супер Топ-модели по-украински».

Супер Топ-модель по-украински: победительница Таня Брык / пресс-служба

– Пока нет, и в ближайшее время не собираюсь. Все заработанные, в том числе и за победу в проекте деньги я откладываю – хочу накопить на собственную квартиру. Поэтому сразу после съемок начала очень много работать.

Были моменты, когда ты хотела покинуть «Супер Топ-модель по-украински»?

– Да, когда на проект вернулась Даша Майстренко. Тогда у меня просто опустились руки, я вбила себе в голову, что ее тянут, и она обязательно победит. Но потом мне удалось собраться с мыслями и сражаться до последнего. Если уходить, то победительницей (улыбается).

Супер Топ-модель по-украински: победительница Таня Брык / пресс-служба

– Во время съемок социального ролика с Машей Ефросининой мне сказали: нужно любить и уважать себя. Именно в тот момент было важно услышать эти слова от экспертов – они помогли не только победить, но и многое переосмыслить в жизни.

Чем планируешь заниматься в дальнейшем?

– Пока что не могу говорить о модельной работе в других странах, потому что границы закрыты, но в любом случае пока что продолжу работать в Украине. Кроме того, я начала заниматься социальными проектами – получила сертификат от одной общественной организации, и теперь могу помогать людям, пострадавшим от домашнего насилия. На 2021 год огромные планы по поводу проектов, связанных с борьбой с гендерным и домашним насилием.

Супер Топ-модель по-украински: победительница Таня Брык / пресс-служба

Напомним,