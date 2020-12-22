Дженнифер Лопес шокировала заявлением об отмене свадьбы с Алексом Родригесом
Похоже, в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса назревает кризис.
После этого Дженнифер и Алекс активно занялись подготовкой к свадьбе. Громкое торжество должно было состояться прошедшим летом, но планы пары разрушила пандемия коронавируса.
Но сегодня в СМИ появилась информация, что сейчас Лопес и Родригес вовсе задались вопросом, стоит ли связывать себя узами брака. В этом звезда призналась в интервью Энди Коэну.
Мы уже говорили об этом. Перед нами встали вопросы: «Мы поженимся? Или не стоит? Что это значит для нас?» Все сводится к личному. Однако спешить определенно некуда, - отметила певица.
Напомним,