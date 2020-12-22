Дженнифер Лопес шокировала заявлением об отмене свадьбы с Алексом Родригесом

Похоже, в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса назревает кризис.

Весной 2019 года в жизни Дженнифер Лопес произошло важное событие. Во время совместного отпуска пары на Багамах Алекс Родригес сделал ей предложение руки и сердца. На что звезда ответила согласием.

После этого Дженнифер и Алекс активно занялись подготовкой к свадьбе. Громкое торжество должно было состояться прошедшим летом, но планы пары разрушила пандемия коронавируса.

Но сегодня в СМИ появилась информация, что сейчас Лопес и Родригес вовсе задались вопросом, стоит ли связывать себя узами брака. В этом звезда призналась в интервью Энди Коэну.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / instagram.com/jlo

По словам Дженнифер, они устали от постоянных переносов долгожданного события.

Мы уже говорили об этом. Перед нами встали вопросы: «Мы поженимся? Или не стоит? Что это значит для нас?» Все сводится к личному. Однако спешить определенно некуда, - отметила певица.

Напомним,