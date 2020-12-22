Дженнифер Лопес шокировала заявлением об отмене свадьбы с Алексом Родригесом

22 декабря 2020 15:10 Юлия Крутиева
Дженнифер Лопес шокировала заявлением об отмене свадьбы с Алексом Родригесом
Певица Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

Похоже, в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса назревает кризис.

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Весной 2019 года в жизни Дженнифер Лопес произошло важное событие. Во время совместного отпуска пары на Багамах Алекс Родригес сделал ей предложение руки и сердца. На что звезда ответила согласием.

После этого Дженнифер и Алекс активно занялись подготовкой к свадьбе. Громкое торжество должно было состояться прошедшим летом, но планы пары разрушила пандемия коронавируса.

Но сегодня в СМИ появилась информация, что сейчас Лопес и Родригес вовсе задались вопросом, стоит ли связывать себя узами брака. В этом звезда призналась в интервью Энди Коэну.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / instagram.com/jlo
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По словам Дженнифер, они устали от постоянных переносов долгожданного события.

Мы уже говорили об этом. Перед нами встали вопросы: «Мы поженимся? Или не стоит? Что это значит для нас?» Все сводится к личному. Однако спешить определенно некуда, - отметила певица.

Напомним, 

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