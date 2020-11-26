Дженнифер Лопес предстала перед объективом фотографа полностью обнаженной

26 ноября 2020 12:20 Юлия Крутиева
Дженнифер Лопес предстала перед объективом фотографа полностью обнаженной
Певица Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

Певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила публику.

Читайте такжеЭдгар Каминский расстался со своей новой возлюбленной: Когда мы завершили отношения, нам стало легче
Поклонники Дженнифер Лопес уже давно привыкли, что 51-летняя певица время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Лопес очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом сразу двух фотографов - Мерта Аласа и Маркуса Пигготта - Дженнифер снялась полностью обнаженной. На такой шаг звезда решилась ради обложки для своего нового сингла «In The Morning».

Певица Дженнифер Лопес

Сюрприз! Вот официальная обложка, - коротко подписала Лопес один из снимков в своем Инстаграм.

Читайте такжеВсе мои мечты рухнули: у Юлии Волковой случился рецидив рака
В комментариях под фотографией подписчики звезды не сдерживали своих восхищений: «Ты – огонь», «Самая горячая женщина на Земле», «Ты выглядишь потрясающе», «Невероятно».

Напомним,  

Облако тегов

личная жизнь звезд Дженнифер Лопес социальные сети пикантные фото откровенные фото голые звезды новости

Материалы по теме

Виктория Смеюха из "НеАнгелов" стала ведущей шоу "Хто зверху?"
Новости

Виктория Смеюха из "НеАнгелов" стала ведущей шоу "Хто зверху?"
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпускаЭксклюзив
МАСКА: для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром 1 метр
Новости

МАСКА: для костюма Циклопа был изготовлен гигантский глаз диаметром 1 метр
Лидия Таран с коллегой из ТСН сыграли в новом сезоне сериала Великі Вуйки
Новости

Лидия Таран с коллегой из ТСН сыграли в новом сезоне сериала Великі Вуйки

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK