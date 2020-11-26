Дженнифер Лопес предстала перед объективом фотографа полностью обнаженной
Певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила публику.
Но в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Лопес очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.
Перед объективом сразу двух фотографов - Мерта Аласа и Маркуса Пигготта - Дженнифер снялась полностью обнаженной. На такой шаг звезда решилась ради обложки для своего нового сингла «In The Morning».
Сюрприз! Вот официальная обложка, - коротко подписала Лопес один из снимков в своем Инстаграм.
Напомним,