Дженнифер Лопес предстала перед объективом фотографа полностью обнаженной

Певица Дженнифер Лопес в очередной раз удивила публику.

Поклонники Дженнифер Лопес уже давно привыкли, что 51-летняя певица время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких голливудских звезд превзошла саму себя. И сделала это Лопес очень неожиданно и эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом сразу двух фотографов - Мерта Аласа и Маркуса Пигготта - Дженнифер снялась полностью обнаженной. На такой шаг звезда решилась ради обложки для своего нового сингла «In The Morning».

Певица Дженнифер Лопес

Сюрприз! Вот официальная обложка, - коротко подписала Лопес один из снимков в своем Инстаграм.

В комментариях под фотографией подписчики звезды не сдерживали своих восхищений: «Ты – огонь», «Самая горячая женщина на Земле», «Ты выглядишь потрясающе», «Невероятно».

Напомним,