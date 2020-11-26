Коко Роша в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденного

26 ноября 2020 01:50 Юлия Крутиева
Коко Роша в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденного
Супермодель Коко Роша
instagram.com/cocorocha

Модель Коко Роша родила третьего ребенка.

Читайте такжеНаталья Мосейчук – о предложении мужа, венгерском городе детства, как попала в Киев и на телевидение
32-летняя канадская супермодель Коко Роша в третий раз стала мамой. У супругов родилась дочка. Малышку счастливые родители назвали Айли.

Рассказать радостную новость о долгожданном пополнении в семье поспешила сама Коко. Модель опубликовала на своей странице в Инстаграм совместный снимок с новорожденной девочкой.

Мы с мужем благодарны за то, что наши роды прошли безопасно, – написала в Сети Роша. – Айли наконец-то с нами! Мы привезли малышку Айли Рин домой к ее старшей сестре Иони и брату Айверу. Для всех нас это была любовь с первого взгляда. Теперь мы готовы закрыться в своем домашнем "убежище", прижаться друг к другу и так провести зиму.

Стоит отметить, что у малышки Айли уже есть своя страница в Инстаграм. Звездная мама завела дочке аккаунт и уже сделала там первые публикации. Собственно, у старших детей супермодели также есть свои страницы в соцсети.

В этом году Коко Роша со своим супругом Джеймсом Конраном отметили десятую годовщину свадьбы. В 2015 году у них родился первенец – дочь Айони, а в 2018 году на свет появился сын Айвер.

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Коко Роша новости супермодель роды звезд

Материалы по теме

Наталья Мосейчук – о предложении мужа, венгерском городе детства, как попала в Киев и на телевидение
Новости

Наталья Мосейчук – о предложении мужа, венгерском городе детства, как попала в Киев и на телевидение
Папа рулит: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Папа рулит: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 26.11.2020)
Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчиком
Интервью

Алена Мороз: Я увидела в карантине много открывшихся дверей – и это стало моим моторчикомЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK