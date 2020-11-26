Коко Роша в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденного

Модель Коко Роша родила третьего ребенка.

32-летняя канадская супермодель Коко Роша в третий раз стала мамой. У супругов родилась дочка. Малышку счастливые родители назвали Айли.

Рассказать радостную новость о долгожданном пополнении в семье поспешила сама Коко. Модель опубликовала на своей странице в Инстаграм совместный снимок с новорожденной девочкой.

Мы с мужем благодарны за то, что наши роды прошли безопасно, – написала в Сети Роша. – Айли наконец-то с нами! Мы привезли малышку Айли Рин домой к ее старшей сестре Иони и брату Айверу. Для всех нас это была любовь с первого взгляда. Теперь мы готовы закрыться в своем домашнем "убежище", прижаться друг к другу и так провести зиму.

Стоит отметить, что у малышки Айли уже есть своя страница в Инстаграм. Звездная мама завела дочке аккаунт и уже сделала там первые публикации. Собственно, у старших детей супермодели также есть свои страницы в соцсети.

В этом году Коко Роша со своим супругом Джеймсом Конраном отметили десятую годовщину свадьбы. В 2015 году у них родился первенец – дочь Айони, а в 2018 году на свет появился сын Айвер.

Напомним,