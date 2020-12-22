Холостячка: победитель шоу Александр Эллерт впервые прокомментировал критику в его сторону

В минувшую пятницу состоялся долгожданный финал проекта «Холостячка».

В течение двух месяцев главная героиня «Холостячки» Ксения Мишина выбирала того самого достойного мужчину, с которым она будет пытаться построить отношения вне камер.

Покорить сердце Ксении удалось сценаристу и звезде Студии «Квартал 95» Александру Эллерту. Однако выбор актрисы вызвал волну хейта и негативных комментариев в ее сторону.

Но Мишина молчать не стала. На своей странице в Инстаграм актриса уверила зрителей «Холостячки», что выбрала победителя сердцем и попросила уважать ее решение.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Не стал молчать и сам Александр. Мужчина опубликовал ролик, в комментариях к которому он высказался в привычной для него юмористической манере.

После финала «Холостячки» в Украине остались без фаланги большого пальца огромное количество людей... Стерли, при написании истерических речей. Вы вообще в курсе, что злым людям Дед Мороз не только не приносит подарки, но и отнимает у них плазмы? Мне кажется, что когда человек злится, вокруг него какое-то облако злости образуется... поэтому обращаюсь к мамочкам, которые пишут из декрета... Осторожнее, пожалуйста, это облако может вдохнуть ваш ребенок, а второго Гитлера мы не переживем..., – написал Эллерт.

Напомним,