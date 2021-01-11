Телеканал «1+1» приобрел права на адаптацию американского популярного формата «Lip Sync Battle» - шоу звездных пародий, которое уже успело стать хитом в более чем 10 странах мира, в которых адаптировали формат.

Развлекательный проект выйдет на телеканале «1+1» под названием «Липсинк Батл». По формату шоу, известные личности перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд - максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.

Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой яркий батл за звание лучшего пародиста. Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.

Липсинк Батл: телеканал 1+1 работает над новым звездным развлекательным шоу / пресс-служба

На сцену шоу «Липсинк Батла» выйдут певцы, актеры, телеведущие, спортсмены, которые устроят настоящий перформанс пародий. Кроме того, в проекте будет двое ведущих. Кто станет участниками и ведущими первого сезона нового проекта на «1+1», пока держится в тайне.

«Липсинк батл» – настоящее шоу звездных пародий. Известные на всю страну люди будут развлекаться на сцене под любимые хиты, забыв о возрасте, статусе, избавившись от любой скованности. Вы увидите настоящих звезд с их подлинными эмоциями и откроете их с новой стороны, – говорит руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Липсинк Батл: телеканал 1+1 работает над новым звездным развлекательным шоу / пресс-служба

Напомним,