Мир наизнанку-12: стала известна страна и дата премьеры нового сезона тревел-шоу

Пока весь мир остановился из-за мировой пандемии, самое экстремальное украинское тревел-шоу «Мир наизнанку» продолжает впечатлять зрителей невероятными путешествиями в самые экзотические уголки планеты.

В новом 12-м сезоне программы, который стартует на канале 1+1 13 февраля в 18.30, Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев откроют для украинцев абсолютно новое, неизвестное, нетуристическое направление – Пакистан.

Впервые «Мир наизнанку» отправился изучать очень консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.

Пакистан – страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У многих она ассоциируется с опасностями. Но ведь не может такого быть, чтобы в стране был только негатив, как говорят в новостях? Мы разберемся, что из стереотипов – правда, а что – ложь. И самое главное – покажем настоящую жизнь простых людей в стране, которую СМИ называют одной из самых опасных в мире. Покажем правду о стране, о которой у нас известно слишком мало, – рассказывает Дмитрий Комаров на своей страничке в соцсети.

Из-за сложившегося имиджа небезопасной страны, 99% населения планеты не рискует ехать в Пакистан. Но правдивы ли эти мифы? Так ли опасен Пакистан на самом деле? Есть ли туристу, чем там заняться? Команда "Мира наизнанку" провела в Пакистане 3 месяца, чтобы узнать правду об этой стране. Они развенчают все сложившиеся мифы и покажут, что из них – правда, а что – ложь.

Путешественник признался, что экспедиция в Пакистан была сложной, но очень захватывающей:

Это была очень непростая экспедиция морально и физически. Были изматывающие горные дороги, бессонные ночи, сложные договоренности о съемках, экстрим. Но не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно. Чтобы я не узнал что-то новое и не сказал «вау». Я реализовал бесценный для путешественника шанс – стать первым иностранцем, который ступил ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Я встретил много добра и позитива. Это будет один из самых захватывающих сезонов.

Во время съемок программы «Мир наизнанку», по традиции, познакомится с уникальными героями и расскажет истории людей, жизнь которых поражает воображение. Среди них будут и украинцы, которые переехали в Пакистан и обустроили здесь свою жизнь.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев в новой экспедиции попадут в уникальные места богатые культурой и историей, покажут невероятные чудеса природы, познакомятся с редкими обычаями местных народностей. Как всегда, Дмитрий будет испытывать на себе разные профессии и не раз рискнет своей жизнью, чтобы показать зрителю самые эксклюзивные материалы.

В новом сезоне тревел-шоу зрителей ждет много сенсационных открытий, которые не показывал еще никто в мире, и опасных приключений в лучших традициях «Мира наизнанку».

Несмотря на все стереотипы, «Мир наизнанку» покажет и другую сторону жизни Пакистана, чтобы доказать, что главные жизненные ценности во всем мире – добро, позитив и любовь.

Настоящая изнанка жизни Пакистана – смотрите в новом сезоне «Мира наизнанку» 13 февраля в 18.30 на «1+1».

Напомним,