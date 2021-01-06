Мир наизнанку-12: стала известна страна и дата премьеры нового сезона тревел-шоу
Пока весь мир остановился из-за мировой пандемии, самое экстремальное украинское тревел-шоу «Мир наизнанку» продолжает впечатлять зрителей невероятными путешествиями в самые экзотические уголки планеты.
Впервые «Мир наизнанку» отправился изучать очень консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.
Пакистан – страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У многих она ассоциируется с опасностями. Но ведь не может такого быть, чтобы в стране был только негатив, как говорят в новостях? Мы разберемся, что из стереотипов – правда, а что – ложь. И самое главное – покажем настоящую жизнь простых людей в стране, которую СМИ называют одной из самых опасных в мире. Покажем правду о стране, о которой у нас известно слишком мало, – рассказывает Дмитрий Комаров на своей страничке в соцсети.
Путешественник признался, что экспедиция в Пакистан была сложной, но очень захватывающей:
Это была очень непростая экспедиция морально и физически. Были изматывающие горные дороги, бессонные ночи, сложные договоренности о съемках, экстрим. Но не было ни одного дня, чтобы мне стало скучно. Чтобы я не узнал что-то новое и не сказал «вау». Я реализовал бесценный для путешественника шанс – стать первым иностранцем, который ступил ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Я встретил много добра и позитива. Это будет один из самых захватывающих сезонов.
Во время съемок программы «Мир наизнанку», по традиции, познакомится с уникальными героями и расскажет истории людей, жизнь которых поражает воображение. Среди них будут и украинцы, которые переехали в Пакистан и обустроили здесь свою жизнь.
Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев в новой экспедиции попадут в уникальные места богатые культурой и историей, покажут невероятные чудеса природы, познакомятся с редкими обычаями местных народностей. Как всегда, Дмитрий будет испытывать на себе разные профессии и не раз рискнет своей жизнью, чтобы показать зрителю самые эксклюзивные материалы.
Несмотря на все стереотипы, «Мир наизнанку» покажет и другую сторону жизни Пакистана, чтобы доказать, что главные жизненные ценности во всем мире – добро, позитив и любовь.
Настоящая изнанка жизни Пакистана – смотрите в новом сезоне «Мира наизнанку» 13 февраля в 18.30 на «1+1».
Напомним,