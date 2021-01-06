Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии

В пятницу, 8 января, в 20:30 «Интер» покажет телепремьеру криминальной комедии «Джентльмены» культового режиссера Гая Ричи.

Сюжет криминальной комедии "Джентльмены" : талантливый выпускник Оксфорда Микки Пирсон придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместий обедневших английских аристократов. Наступает момент, когда Микки решает продать свой нелегальный бизнес влиятельному клану миллиардеров из США. Но простого выхода из мира криминала нет. Теперь, чтобы выгодно продать свою компанию, Пирсону прежде всего нужно остаться в живых.

Главные роли в картине сыграли Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери и Джереми Стронг.

Идея фильма родилась у режиссера Гая Ричи около десяти лет назад. Изначально проект задумывался как сериал, но позже был переформатирован в полнометражный художественный фильм. Название картины – «Джентльмены», по словам Ричи, говорит о том образе жизни, к которому стремятся ее герои. Однако не нужно заблуждаться: джентльменов в прямом смысле слова в фильме не так уж и много.

Эта картина снята в жанре криминальной комедии, как и первые два фильма Гая Ричи – «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», принесшие режиссеру мировую известность.

В «Джентльменах» очень много комедийных моментов, но параллельно зритель слышит свист пуль и видит, как умирают люди, – говорит актер Мэттью МакКонахи, исполнитель роли Микки Пирсона. – Режиссер использовал достаточно много сюжетных обманок: зрители видят определенные вещи, а уже через секунду становится ясно, что все далеко не так, как казалось. Это и делает фильмы Гая Ричи такими запоминающимися.

МакКонахи признается, что работать с британским режиссером было непросто из-за его постоянного творческого поиска:

Гай постоянно вносил правки в сценарий, а уже в обед правил свои же правки, которые вносил утром. Перед каждой сценой, сидя в трейлере, мы прогоняли новые реплики – Гаю было важно не только видеть диалоги на бумаге, но и слышать их. Признаться, ранее я столько не разговаривал на съемках ни с одним другим режиссером! Это был необычный опыт. Но мне нравится такой стиль работы, как у Ричи.

А вот Хью Грант, который играет частного детектива Флетчера, к такому подходу режиссера к работе рад не был. Актер за несколько месяцев до съемок выучил сорок страниц сценария с репликами своего героя. Каково же было его удивление, когда, приехав на площадку, получил от Гая Ричи три страницы с новыми диалогами, которые нужно было выучить за несколько минут:

Я говорил, что ни за что на свете не успею выучить столько текста за такое короткое время, – вспоминает Грант. – Мне уже много лет, я много пью, что, несомненно, сказывается на моей способности запоминать текст. Тогда Ричи предложил читать реплики с телесуфлера. Но я же не диктор новостей, я серьезный актер! Мы долго спорили, пока не пришли к весьма логичному решению – вернуться к изначальному тексту, который я уже выучил.

Актер также признается: в том, что ему досталась роль частного детектива, который помогает журналистам добывать закрытую информацию, есть некая ирония судьбы:

Я не сразу понял, почему Гай хотел, чтобы именно я сыграл этого персонажа. А потом до меня дошло: в этом есть некая ирония, ведь я около восьми лет боролся с вторжением прессы в личную жизнь, воевал с частными детективами, работающими на таблоиды. И теперь я один из них.

Сам Гай Ричи признается, что особенно гордится тем, что ему удалось собрать в «Джентльменах» очень сильный актерский состав:

После окончания работы над фильмом я, как правило, сразу же перехожу к следующему и не вспоминаю о предыдущем проекте, – рассказывает режиссер. – Но с «Джентльменами» у меня была определенная ностальгия по съемкам. За пару месяцев до проката я пересмотрел трейлер и едва не прослезился: какие же замечательные актеры собрались! Это счастливая случайность, не иначе.

Съемки «Джентльменов» длились два года и проходили в декорациях на киностудии в Лондоне. Особое внимание режиссер уделял внешнему виду героев. Многие костюмы Гай подбирал для актеров самостоятельно. На подбор гардероба для одного персонажа он тратил более четырех часов! В итоге все герои в фильме выглядят так, будто только что сошли со страниц модного журнала.

Не пропустите знакомство с «Джентльменами»! Телепремьеру новой криминальной комедии Гая Ричи смотрите в пятницу, 8 января, в 20:30 на телеканале «Интер».