Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
В пятницу, 8 января, в 20:30 «Интер» покажет телепремьеру криминальной комедии «Джентльмены» культового режиссера Гая Ричи.
Главные роли в картине сыграли Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери и Джереми Стронг.
Идея фильма родилась у режиссера Гая Ричи около десяти лет назад. Изначально проект задумывался как сериал, но позже был переформатирован в полнометражный художественный фильм. Название картины – «Джентльмены», по словам Ричи, говорит о том образе жизни, к которому стремятся ее герои. Однако не нужно заблуждаться: джентльменов в прямом смысле слова в фильме не так уж и много.
Эта картина снята в жанре криминальной комедии, как и первые два фильма Гая Ричи – «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш», принесшие режиссеру мировую известность.
В «Джентльменах» очень много комедийных моментов, но параллельно зритель слышит свист пуль и видит, как умирают люди, – говорит актер Мэттью МакКонахи, исполнитель роли Микки Пирсона. – Режиссер использовал достаточно много сюжетных обманок: зрители видят определенные вещи, а уже через секунду становится ясно, что все далеко не так, как казалось. Это и делает фильмы Гая Ричи такими запоминающимися.
МакКонахи признается, что работать с британским режиссером было непросто из-за его постоянного творческого поиска:
Гай постоянно вносил правки в сценарий, а уже в обед правил свои же правки, которые вносил утром. Перед каждой сценой, сидя в трейлере, мы прогоняли новые реплики – Гаю было важно не только видеть диалоги на бумаге, но и слышать их. Признаться, ранее я столько не разговаривал на съемках ни с одним другим режиссером! Это был необычный опыт. Но мне нравится такой стиль работы, как у Ричи.
Я говорил, что ни за что на свете не успею выучить столько текста за такое короткое время, – вспоминает Грант. – Мне уже много лет, я много пью, что, несомненно, сказывается на моей способности запоминать текст. Тогда Ричи предложил читать реплики с телесуфлера. Но я же не диктор новостей, я серьезный актер! Мы долго спорили, пока не пришли к весьма логичному решению – вернуться к изначальному тексту, который я уже выучил.
Актер также признается: в том, что ему досталась роль частного детектива, который помогает журналистам добывать закрытую информацию, есть некая ирония судьбы:
Я не сразу понял, почему Гай хотел, чтобы именно я сыграл этого персонажа. А потом до меня дошло: в этом есть некая ирония, ведь я около восьми лет боролся с вторжением прессы в личную жизнь, воевал с частными детективами, работающими на таблоиды. И теперь я один из них.
Сам Гай Ричи признается, что особенно гордится тем, что ему удалось собрать в «Джентльменах» очень сильный актерский состав:
После окончания работы над фильмом я, как правило, сразу же перехожу к следующему и не вспоминаю о предыдущем проекте, – рассказывает режиссер. – Но с «Джентльменами» у меня была определенная ностальгия по съемкам. За пару месяцев до проката я пересмотрел трейлер и едва не прослезился: какие же замечательные актеры собрались! Это счастливая случайность, не иначе.
Не пропустите знакомство с «Джентльменами»! Телепремьеру новой криминальной комедии Гая Ричи смотрите в пятницу, 8 января, в 20:30 на телеканале «Интер».