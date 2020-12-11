Аферистки: Розамунд Пайк против Питера Динклэйджа в новом детективном триллере

Эксклюзив 11 декабря 2020 01:30 Юлия Крутиева
Аферистки: Розамунд Пайк против Питера Динклэйджа в новом детективном триллере
Аферистки: Розамунд Пайк против Питера Динклэйджа в новом детективном триллере
пресс-служба

В начале 2021-го года в украинских кинотеатрах планируется показ нового триллера "Аферистка" от сценариста и режиссера Джея Блейксона, ставшего одной из самых громких премьер на недавнем кинофестивале в Торонто.

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По сюжету картины, построив успешную юридическую карьеру, Марла (Розамунд Пайк) искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них. Она привыкла безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная - не так проста, как кажется, и сладкая жизнь главной героини скоро превратится в игру на выживание…

Главную роль в фильме сыграла номинантка на премию "Оскар" Розамунд Пайк, и критики уже называют эту роль лучшей в фильмографии актрисы со времен "Исчезнувшей".

Компанию Пайк составили лауреат премии "Золотой глобус" Питер Динклейдж ("Игра престолов", "Мстители: Война Бесконечности", "Люди Икс: Дни минувшего будущего"), Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "Бладшот", "Форсаж: Хоббс и Шоу"), а также лауреатка премии "Оскар" Дайан Уист ("Наркокурьер", "Эдвард Руки-ножницы", "Ханна и ее сестры") и  Крис Мессина ("Хищные птицы", "Операция "Арго", "Закон ночи").

В интервью изданию Entertainment Weekly Розамунд Пайк осторожно охарактеризовала свой новый фильм, стараясь не выдавать заранее для публики слишком много информации:

Очевидно, что наш фильм касается очень серьезной темы, – говорит Пайк, – но не факт, что если бы у нас получилась очень серьезная драма, это помогло бы задуматься о проблеме так же, как это порой получается у динамичного фильма, не лишенного иронии.

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Текущий рейтинг "Аферистки" на Rotten Tomatoes после кинофестиваля в Торонто составляет 93% положительных рецензий критиков.

Variety назвал "Аферистку" - «тревожно изысканным триллером».

The Hollywood Reporter - «Фильм оставляет неоспоримые удовольствия от сочетания главной героини-манипулятора Пайк с крутым, спокойным убийцей Динклэйджа, который слишком умен, чтобы не признавать и не уважать грозный интеллект своей противницы».

The Guardian: «Это большая победа как для Пайк, так и для Блейксона, а также удовольствие для тех из нас, кто предпочитает рассказы с ложечкой соли».

Напомним,

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