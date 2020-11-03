Друзья на свою голову – французская комедия с Венсаном Касселем и Бернис Бежо

Друзья на свою голову - французская комедия с Венсаном Касселем и Бернис Бежо

Леа и Марк, Карин и Фрэнсис - две пары давних друзей, между которыми нет тайн и недомолвок. Периодически семьи встречаются за ужином и обсуждают события прошедших дней.

За столом главных героев фильма «Друзья на свою голову» звучат шутки, смех, рассказы о себе и об общих знакомых. Так продолжается до тех пор, пока друзья не узнают, что Леа написала книгу, в основу которой легли их разговоры.

Друзья на свою голову - французская комедия с Венсаном Касселем и Бернис Бежо / пресс-служба

Опубликованная книга мгновенно становится бестселлером, а к ее автору приходят деньги и слава. Вместе с этим сложившиеся отношения дают сбой: Марк, Карин и Фрэнсис оказываются не готовы к обрушившемуся на подругу успеху. Каждый мучается по-своему: один от зависти, второй от досады, а третий от беспомощности перед Леа, получившей признание своего таланта. Они даже предъявляют ей претензии, обвиняя в краже описываемых в книге историй.

Друзья на свою голову - французская комедия с Венсаном Касселем и Бернис Бежо / пресс-служба

В этот момент становится очевидно, что именно успешность является лучшей проверкой для отношений. Смогут ли любовь и дружба пройти это испытание на прочность?

Смотрите комедию «Друзья на свою голову» в кинотеатрах Украины с 5 ноября.

Напомним,