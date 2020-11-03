Друзья на свою голову – французская комедия с Венсаном Касселем и Бернис Бежо
Леа и Марк, Карин и Фрэнсис - две пары давних друзей, между которыми нет тайн и недомолвок. Периодически семьи встречаются за ужином и обсуждают события прошедших дней.
Опубликованная книга мгновенно становится бестселлером, а к ее автору приходят деньги и слава. Вместе с этим сложившиеся отношения дают сбой: Марк, Карин и Фрэнсис оказываются не готовы к обрушившемуся на подругу успеху. Каждый мучается по-своему: один от зависти, второй от досады, а третий от беспомощности перед Леа, получившей признание своего таланта. Они даже предъявляют ей претензии, обвиняя в краже описываемых в книге историй.
Смотрите комедию «Друзья на свою голову» в кинотеатрах Украины с 5 ноября.
Напомним,