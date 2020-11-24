"Афера по-голливудски" и другие комедии о любви к кино, деньгам и не самым честным способам решить проблемы

В ноябре в кинотеатрах стартует новая криминальная комедия "Афера по-голливудски" с участием трио легендарных актеров-лауреатов премии "Оскар" Роберта Де Ниро, Томми Ли Джонса и Моргана Фримена.

Действие комедии "Афера по-голливудски" разворачивается через 5 лет после той эпохи, которую в прошлом году так любовно описал Квентин Тарантино в "Однажды… в Голливуде", а именно - в Лос-Анджелесе 1974-го года. События крутятся вокруг продюсера Макса Барбера (Роберт Де Ниро), который снимает копеечное эксплуатационное кино и все еще мечтает снять свой шедевр, благо все эти годы у пройдохи на руках замечательный сценарий. И да, свои поделки категории "Б" Макс снимает за счет финансовых вливаний местного киномана-босса мафии (Морган Фримен), так что очередной кассовый провал на этот раз грозит не только разгромными рецензиями, но и смертным приговором. Еще и исполненным как-нибудь занимательно, как в классическом кино.

Но в голове предприимчивого Барбера уже родилась идея для самонадеянной аферы, осталось только найти самую престарелую из всех звезд, способных самостоятельно исполнить каскадерские трюки (Томми Ли Джонс) и режиссера, который никогда на самом деле не сможет закончить свой фильм…

И раз уж очевидно в последние пару лет сформировался определенный тренд на фильмы про Голливуд и внутреннюю кухню создания кино – самое время вспомнить лучшие комедии о "фабрике грёз".

Два выхода братьев Коэн: "Бартон Финк" и "Да здравствует Цезарь!"

Культовые братья Джоэл и Итан Коэн были королями метакомментария еще до того, как метакомментария превратился в обыденность. И не сказать о Голливуде, с которым Коэны, как и многие настоящие авторы, пребывают в таких себе отношениях "от ненависти до любви", они, конечно же не могли.

Притом очевидно, что если в 1991-м братья выпустили трагикомедию "Бартон Финк", где утонченный драматург (Джон Туртурро) в буквальном смысле вынужден столкнуться с дьяволом, пытаясь закончить идиотский сценарий на заказ крупной голливудской студии, то в 2016-м Коэны выпустили открыточное признание в любви к Голливуду в своем комедийном кинокапустнике "Да здравствует Цезарь!" с Джошем Бролином, Джорджем Клуни, Скарлетт Йоханссон, Тильдой Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Рэйфом Файнсом, Чэннингом Татумом и многими другими.

Что это: потепление в отношении к голливудской системе или все так же - лишь признание в любви к давно ушедшей эпохе? Решать вам, после просмотра и внимательного поиска всех явных и скрытых метафор, конечно же.

Когда лучшие снимают о худших: "Эд Вуд" Тима Бертон и "Горе-творец" Джеймса Франко

Давайте будем честны - обе эти трагикомедии на самом деле о магии кино и искренней любви к искусству. Если бы Тим Бертон не снял черно-белую драмеди "Эд Вуд" с Джонни Деппом в главной роли - индустрия и зрители, кроме самых больших кинознатоков, никогда бы и не вспомнили фигуру неуемного режиссёра низкобюджетных ужастиков 50-х, признанного худшим режиссером всех времен и народов.

Пока, конечно же, на сцену не вышел Томми Вайсо и его "Комната", чей культ в США возможно и утих бы, если бы Джеймс Франко не решил, что настолько невероятной истории про очень странного киномана самое место на большом экране.

И "Эд Вуд", и "Горе-творец" - замечательные фильмы. Но даже если вы и проникнетесь симпатий к их героям - картины авторства Вуда или Вайсо и правда можно оставить без внимания.

Криминал делает ход конем: "Достать коротышку" Барри Зонненфельда

Легенда видеопроката 90-х и практически не устаревшая криминальная комедия по роману Элмора Леонарда, которая в свое время после выхода "Криминального чтива" закрепила статус Джона Траволты в образе "крутого парня" ещё и с ярким именем - Чили Палмер. Но в этот раз - с добрым сердцем, несмотря на профессию рэкетира, и огромной любовью к киноискусству.

Конечно же, ведь это обязательный пункт программы. И когда погоня за очередным должником приводит Чили в Голливуд - он не намерен его покидать, благо все необходимые продюсерский навыки у него явно имеются. "Достать коротышку" собрал внушительный актерский ансамбль - помимо Траволты в фильме сыграли Рене Руссо, Джин Хэкман, Дэннис Фарина, Бэтт Мидлер, Дэлрой Линдо. И Дэнни ДеВито в очень неожиданной и невероятно комичной роли большой суперзвезды, которую Дэнни выбрал себе сам. Как и положено главному продюсеру ленты.

Большие постановки - огромные проблемы: "Солдаты неудачи" Бена Стиллера

Эта пародийная экшн-комедия Бена Стиллера с Беном Стиллером в главной роли была обречена на успех. Соедините пародию на всевозможные истории про сложные съёмки легендарных фильмов о Вьетнамской войне вроде "Апокалипсиса сегодня" и "Взвод" с юмористическим взглядом на сегодняшний Голливуд и получатся "Солдаты неудачи". Кастинг из профессионального "оскароносца", звезды боевиков, комика-мастера низкопробного юмора, знаменитого рэпера и молодого театрального актёра - по замыслу продюсеров должен попасть в точку с любой демографией. И режиссер, конечно же, должен быть модным, пусть он ни разу и не снимал крупный блокбастер.

Самого продюсера Леса Гроссмана в уникальном исполнении Тома Круза, конечно скорее списывали с Харви Вайнштейна, чем с нанятых студийных СЕО, обычно тщательно подбирающих слова. Ну и верный агент суперзвезды (Меттью Макконахи), конечно же будет пробиваться сквозь джунгли к своему главному клиенту, как и положено. Да, "Солдаты неудачи" стали большим успехом с приличным бокс-офисом, удачными продажами на рынке домашнего просмотра и принесли самую настоящую номинацию на премию "Оскар" для Роберта Дауни-мл. за роль бескомпромиссного Кирка Лазаруса, чей образ одновременно высмеивал все пороки Голливуда.

Так что перед ожиданием новой комедии Роберта Де Ниро "Афера по-голливудски" есть где развернуться киноманской душе. Ведь уж что-что, а про самих себя Голливуд снимать любит и, что главное, - отлично с этим справляется.