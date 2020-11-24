"Афера по-голливудски" и другие комедии о любви к кино, деньгам и не самым честным способам решить проблемы
В ноябре в кинотеатрах стартует новая криминальная комедия "Афера по-голливудски" с участием трио легендарных актеров-лауреатов премии "Оскар" Роберта Де Ниро, Томми Ли Джонса и Моргана Фримена.
И раз уж очевидно в последние пару лет сформировался определенный тренд на фильмы про Голливуд и внутреннюю кухню создания кино – самое время вспомнить лучшие комедии о "фабрике грёз".
Два выхода братьев Коэн: "Бартон Финк" и "Да здравствует Цезарь!"
Культовые братья Джоэл и Итан Коэн были королями метакомментария еще до того, как метакомментария превратился в обыденность. И не сказать о Голливуде, с которым Коэны, как и многие настоящие авторы, пребывают в таких себе отношениях "от ненависти до любви", они, конечно же не могли.
Что это: потепление в отношении к голливудской системе или все так же - лишь признание в любви к давно ушедшей эпохе? Решать вам, после просмотра и внимательного поиска всех явных и скрытых метафор, конечно же.
Когда лучшие снимают о худших: "Эд Вуд" Тима Бертон и "Горе-творец" Джеймса Франко
Давайте будем честны - обе эти трагикомедии на самом деле о магии кино и искренней любви к искусству. Если бы Тим Бертон не снял черно-белую драмеди "Эд Вуд" с Джонни Деппом в главной роли - индустрия и зрители, кроме самых больших кинознатоков, никогда бы и не вспомнили фигуру неуемного режиссёра низкобюджетных ужастиков 50-х, признанного худшим режиссером всех времен и народов.
И "Эд Вуд", и "Горе-творец" - замечательные фильмы. Но даже если вы и проникнетесь симпатий к их героям - картины авторства Вуда или Вайсо и правда можно оставить без внимания.
Криминал делает ход конем: "Достать коротышку" Барри Зонненфельда
Легенда видеопроката 90-х и практически не устаревшая криминальная комедия по роману Элмора Леонарда, которая в свое время после выхода "Криминального чтива" закрепила статус Джона Траволты в образе "крутого парня" ещё и с ярким именем - Чили Палмер. Но в этот раз - с добрым сердцем, несмотря на профессию рэкетира, и огромной любовью к киноискусству.
Большие постановки - огромные проблемы: "Солдаты неудачи" Бена Стиллера
Самого продюсера Леса Гроссмана в уникальном исполнении Тома Круза, конечно скорее списывали с Харви Вайнштейна, чем с нанятых студийных СЕО, обычно тщательно подбирающих слова. Ну и верный агент суперзвезды (Меттью Макконахи), конечно же будет пробиваться сквозь джунгли к своему главному клиенту, как и положено. Да, "Солдаты неудачи" стали большим успехом с приличным бокс-офисом, удачными продажами на рынке домашнего просмотра и принесли самую настоящую номинацию на премию "Оскар" для Роберта Дауни-мл. за роль бескомпромиссного Кирка Лазаруса, чей образ одновременно высмеивал все пороки Голливуда.
Так что перед ожиданием новой комедии Роберта Де Ниро "Афера по-голливудски" есть где развернуться киноманской душе. Ведь уж что-что, а про самих себя Голливуд снимать любит и, что главное, - отлично с этим справляется.