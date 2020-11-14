Порабощенные: научно-фантастический триллер о высокотехнологичных играх разума

Эксклюзив 14 ноября 2020 18:18 Юлия Крутиева
Порабощенные: научно-фантастический триллер о высокотехнологичных играх разума
Порабощенные: премьера научно-фантастического триллера о высокотехнологичных играх разума
пресс-служба

С 19 ноября в кинотеатрах Украины смотрите научно-фантастический триллер "Порабощенные".

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Тася Вос (Андреа Райзборо) работает в таинственной корпорации будущего, которая выполняет заказные убийства. Для этого в организации используются специальные мозговые импланты и люди, имеющие доступ к жертве.

Задача Таси - внедриться в сознание другого человека, внушить ему идею необходимости убийства и заставить его нажать на спусковой крючок.

После выполнения задания человек, выбранный для проведения операции, самоустраняется, а Тася возвращается к своей реальности. Дома ее ждут муж и сын, которые ничего не знают об ее опасной работе.

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Опасность заключается в борьбе между носителем порабощенного сознания и поработившим его чужим разумом. Ведь даже одна незначительная мысль может привести к потере контроля над "оболочкой для убийства".

Смотрите научно-фантастический триллер "Порабощенные" в кинотеатрах Украины с 19 ноября.

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