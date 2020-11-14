Порабощенные: научно-фантастический триллер о высокотехнологичных играх разума
С 19 ноября в кинотеатрах Украины смотрите научно-фантастический триллер "Порабощенные".
Задача Таси - внедриться в сознание другого человека, внушить ему идею необходимости убийства и заставить его нажать на спусковой крючок.
После выполнения задания человек, выбранный для проведения операции, самоустраняется, а Тася возвращается к своей реальности. Дома ее ждут муж и сын, которые ничего не знают об ее опасной работе.
Смотрите научно-фантастический триллер "Порабощенные" в кинотеатрах Украины с 19 ноября.