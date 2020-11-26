Леди на драйве: автогонки с блондинкой за рулем – премьера фильма
С 3 декабря во всех кинотеатрах Украины стартует фильм "Леди на драйве".
У Тима своя автомастерская, и Элли уговаривает родных, чтобы те разрешили ей остаться и работать в мастерской в течение лета. Дядя Тим учит девушку ремонтировать машины и умело ездить на них.
А также, от своего дяди Элли узнает, что любовь к машинам ей досталась от погибшего на трассе отца.
Девушка принимает решение попробовать свои силы в местных гонках и просит Тима помочь ей в этом. Дядя берется за ее подготовку – и скоро Элли за рулем не будет равных.
Фильм “Леди на драйве” в кинотеатрах Украины с 3-го декабря!