Леди на драйве: автогонки с блондинкой за рулем – премьера фильма

Эксклюзив 26 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Леди на драйве: автогонки с блондинкой за рулем – премьера фильма

С 3 декабря во всех кинотеатрах Украины стартует фильм "Леди на драйве".

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Главная героиня фильма – 16-летняя девушка по имени Элли – получила долгожданные водительские права. Желая уехать подальше от “доставших” ее отчима и матери, она садится в свой автомобиль и отправляется навстречу приключениям. Элли уверена, что уже достаточно самостоятельна для того, чтобы позаботиться о себе.

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Автомобиль в дороге ломается и Элли вынуждена обратиться за помощью к дяде Тиму, который живет неподалеку. Тим, брат отца Элли, которого девушка не знала, прекрасно разбирается в автомобилях: ведь он посвятил свою жизнь гонкам по бездорожью.

У Тима своя автомастерская, и Элли уговаривает родных, чтобы те разрешили ей остаться и работать в мастерской в течение лета. Дядя Тим учит девушку ремонтировать машины и умело ездить на них.

А также, от своего дяди Элли узнает, что любовь к машинам ей досталась от погибшего на трассе отца.

Девушка принимает решение попробовать свои силы в местных гонках и просит Тима помочь ей в этом. Дядя берется за ее подготовку – и скоро Элли за рулем не будет равных.

Фильм “Леди на драйве” в кинотеатрах Украины с 3-го декабря!

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