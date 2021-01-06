Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV

6 января 2021 15:10 Юлия Крутиева
Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
пресс-служба канала ICTV

Рождественская кутья, родные за столом и атмосферное кино, чтобы вместе провести Сочельник.

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Для таких семейных посиделок канал ICTV подготовил премьеру ретро-детектива «Лучший сыщик» о приключениях украинского Шерлока, чтобы праздник в семейном кругу прошел с украинским колоритом и юмором. 

«Лучший сыщик» – это экранизация одноименного бестселлера украинского писателя Владислава Ивченко. Эпопея о сыщике уже полюбилась многим читателям и была отмечена «золотом» на престижном литературном конкурсе «Коронация слова».

События сериала будут происходить в начале ХХ столетия. Зрители увидят роскошных дам в пышных платьях и широкополых шляпах со страусиными перьями, галантных мужчин в костюмах, сшитых по последней моде прошлого века, а еще множество ретро-автомобилей и предметов быта. Создатели сериала признаются – для них в приоритете было снять не только интересный динамичный детектив, но и показать оригинальную картинку, которую зритель захочет рассматривать. 

Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV / пресс-служба канала ICTV
Украинских Шерлока Холмса и доктора Ватсона на экране воплотят актеры Митя Рыбалевский и Назар Заднепровский. 

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Уникальный сериал еще тем, что в нем собрано семь актеров театра Франко – такого еще не было в украинском кинематографе. Кроме главных исполнителей, в картине играют «франковцы» Лесь Заднепровский, Михаил Кукуюк, Татьяна Михина, Александр Печерица и Александр Ярема. 

Обычно актеры театра редко соглашаются сниматься в сериалах. А если и увидите их там, это будут артисты из разных театров: из Франковска, из Киева, из Львова. А здесь большая командная работа франковцев. Я внимательно отношусь к ролям, которые мне предлагают, и редко берусь играть в телесериалах. Но когда прочитал сценарий первой серии «Лучшего сыщика», влюбился сразу. Радует, что у нас снимается достойное украинское кино, – говорит главный исполнитель Митя Рыбалевский.

Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV / пресс-служба канала ICTV
Пилотную серию сериала снято при поддержке Украинского культурного фонда. 

Недавно канал ICTV опубликовал официальный трейлер, саундтреком к которому стала песня украинской поп-исполнительницы Алины Паш.

Не пропустите премьеру первой серии детектива «Лучший сыщик» 6 января в 21:20 на ICTV. Вместе лучше!

Напомним, 

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